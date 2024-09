"La grande librairie" mercredi 11 septembre 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 11 septembre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 11 septembre 2024 :

Gaël Faye pour son livre « Jaracanda »

Sur quatre générations, Gaël Faye nous raconte l’histoire terrible du Rwanda qui s’essaie malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l’humanité, paradoxale, aimante, vivante.

Amélie Nothomb pour son livre « L’impossible retour »

Invitée par une amie à l'accompagner à Kyoto, Amélie Nothomb est angoissée à l'idée d’y retourner. Sur place, elle est envahie d'émotions débordantes et de sensations intimes. Dans ce livre elle raconte le lien puissant qu’elle a avec le Japon, et comment un territoire où nous avons vécu, nous façonne et résonne en nous pour toujours.

Clémentine Mélois pour son livre « Alors c’est bien »

Ce roman offre un regard sensible et inattendu sur la perte et la filiation. C’est aussi l’hommage de l’artiste Clémentine Mélois à son père, ce bricoleur de génie qui lui a transmis son humour inquiet, son amour des mots et son vital élan de création.

Boris Cyrulnik pour son livre « Les deux visages de la résilience »

Le neuropsychiatre revient sur la résilience, concept sur lequel il a travaillé toute sa vie. Ce livre est également une mise en garde sur le systématisme de son utilisation aujourd’hui, qui, transposé dans n’importe quels domaines risque de le vider de son sens voire de faire des contre-sens.

Virginia Tangvald pour son livre « Les enfants du large »

Fille du navigateur Peter Tangvald, Virginia Tangvald a peu de souvenirs de son enfance. Dans ce livre, elle part en quête de son histoire pour conjurer le sort, combler les blancs des archives et ancrer son identité.