"Envoyé Spécial" jeudi 12 septembre 2024 sur France 2 : sommaire du magazine

Jeudi 12 septembre 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 12 septembre 2024 :

Alerte aux moustiques tigres !

Onze cas de dengue dans le Var. Neuf autres à Ste Cécile-les-Vignes dans le Vaucluse. En cette fin août, la dengue, une maladie jusqu’alors tropicale, frappe dans l’Hexagone. Le responsable ? Un petit insecte ailé, zébré de noir et blanc qui pique discrètement : le moustique tigre.

Un cousin de notre bon vieux moustique, qui est arrivé d’Asie il y a seulement 20 ans. Depuis, le moustique tigre a colonisé de manière fulgurante 78 départements français et progresse de mois en mois. Il envahit les jardins jusqu’en Bretagne et peut transmettre la dengue, le zika ou le chikungunya… Des maladies qui jusqu’alors ne pouvaient pas être attrapées sous nos latitudes. L’année dernière, 45 personnes ont été contaminées par la dengue dans l’Hexagone sans même avoir voyagé à l’étranger.

Face à cette menace sanitaire, comment les agents du ministère de la Santé tentent-ils d’endiguer la progression du moustique tigre et de limiter les risques d’épidémie ? Comment pouvez-vous agir vous pour limiter sa prolifération ?

Envoyé Spécial vous explique comment lutter contre cette bestiole et vous révèle quels sont les produits vraiment efficaces pour s’en protéger.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Matthieu Hauville et Mathilde Rougeron.

Alcool, sexe et troisième mi-temps

À Mendoza, au pied de la Cordillère des Andes en Argentine, l’affaire des rugbymen français est devenue un feuilleton judiciaire suivi par les caméras de tout le pays. Soledad, la plaignante de 39 ans, qui accuse les deux joueurs de l’avoir violée, a accepté de se confier à Envoyé Spécial. Très combative, elle nous raconte sa descente aux enfers et revient sur cette nuit cauchemardesque. De leur côté, les rugbymen se disent innocents et la justice argentine les a autorisés à rentrer en France après 57 jours assignés à résidence. Ils restent pourtant toujours accusés de viol en réunion aggravé et attendent que la justice les déclare innocents.

En France, Envoyé Spécial a pu se rendre dans l'un des deux clubs des joueurs. Le stade Rochelais dans lequel Oscar Jegou est toujours sous contrat. Y a-t-il un malaise dans le rugby français sur les questions liées à l'alcoolisme ou à la cocaïne ? Le président de la fédération de rugby a décidé de lever le voile sur ces dérives. En Argentine et sur nos terres d’ovalie, enquête sur ces troisièmes mi-temps et leurs dérives qui viennent ternir l’image du rugby.

Un reportage de Mélanie Nunez, Manon Heurtel et Xavier Gaillard.

Quand l’Australie renaît de ses cendres

Ravagée par d'immenses et d'interminables incendies il y a près de cinq ans, l'île Kangourou, au large de l'Australie, n'était plus qu'une vaste étendue de terre noire, laide et fumante. Avec plus de 210 000 hectares partis en fumée - c'est plus de 3 fois la superficie des zones incendiées en France en 2022 - l'île a connu la plus grande catastrophe de son histoire. Dans ce sanctuaire pour koalas et kangourous, plus de 32 000 bêtes ont péri dans les flammes et des milliers d'habitations, de commerces, d'infrastructures ont été réduites en cendres.

Mais cinq ans après le "Black Summer", l'île renaît déjà de ses cendres et Kangaroo Island offre un formidable aperçu de la résilience de la nature. Plutôt que de détruire à jamais les paysages qu'ils ont ravagés, les feux ont comme revitalisé les espèces déjà existantes. « C'est comme si la nature avait appuyé sur le bouton reset », constatent les scientifiques qui se portent au chevet de la flore locale. Certaines espèces de fleurs et de plantes indigènes qui avaient disparu de l'île depuis 70 ans poussent à nouveau et les animaux sauvages sont de retour. Étape incontournable des circuits touristiques en Australie, l'île Kangourou voit aujourd'hui revenir les visiteurs...et les autorités les mettent à contribution pour aider à la renaissance de l'île.

Un reportage de Angélique Forget, Marie Boyer, Germain Baslé, Elsa Rinjeonneau, Antoine Védeilhé, Antoine Lemesle.