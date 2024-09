"C dans l'air" mardi 10 septembre 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 10 septembre 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 10 septembre 2024, Caroline Roux recevra : Dorothée Olliéric, reporter de guerre.

Dorothée Olliéric est journaliste et grand reporter à France Télévisions. Elle vient de publier "Maman s'en va-t-en guerre, Ma vie de grand reporter" (éditions du Rocher). Elle a couvert tous les conflits depuis trente ans. Son credo : raconter la guerre, à hauteur "d'hommes et de femmes".

Elle a écrit ce livre pour ses enfants, afin qu'ils comprennent "pourquoi je pars - avec mon gilet pare-balles et mon casque lourd - aux quatre coins du monde : Tchétchénie, Afghanistan, Irak, Mali, Ukraine et autres terrains où l'existence est fragile, menacée".

La situation des femmes afghanes continue de se détériorer sous les yeux du monde entier. Le régime des Taliban vient de promulguer une loi leur imposant de nouvelles restrictions très sévères : les femmes devront notamment couvrir leur visage avec un masque, et ne pourront plus faire entendre leur voix en public, chanter ou lire à voix haute. Les pays occidentaux – États-Unis et Union européenne en tête – ont dénoncé cette nouvelle législation, mais semblent par ailleurs s’accommoder du régime, qui garantit une forme de stabilité à la région.

Dorothée Olliéric reviendra sur la situation des femmes afghanes et sur son parcours de reporter de guerre.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint du service police-justice du Parisien.

Laure Heinich, avocate pénaliste.

Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne.

Noémie Schulz, journaliste police-justice.

Jonathan Sollier, journaliste à La Provence (par skype).

Le thème du magazine :

Affaire des viols de Mazan : le procès de l'horreur

Un procès hors-norme s'est ouvert il y a une semaine à Avignon, devant la cour criminelle du Vaucluse. Dominique Pélicot, 71 ans, y est jugé pour avoir drogué sa femme, Gisèle, et l'avoir livrée, dans son sommeil, au viol par des dizaines d’inconnus contactés sur Internet. Une cinquantaine d'entre eux ont été retrouvés et comparaissent depuis lundi dernier. Après avoir écouté la victime et son entourage la première semaine, la deuxième semaine est en partie consacrée à la personnalité de l'accusé. Dominique Pélicot a été décrit tour à tour comme un mari, père et grand-père aimant par ses proches. "Pas de traits de personnalité saillants" ni de "pathologie mentale", " d’antécédents psychiatriques", ont de leur côté conclu les experts psychiatres entendus à la barre. Alors que son interrogatoire était prévu aujourd'hui, l'accusé n'a pas pu assister à l'audience à cause d'une hospitalisation. Le mystère demeure encore entier sur ce qui a pu motiver un homme au profil si banal à commettre de tels actes, mais les trois prochains mois du procès devraient apporter les réponses aux questions des juges, et des parties civiles.

Au cœur de cette affaire, le public a découvert la soumission chimique, soit "l’administration d’une ou plusieurs substances psychoactives à l’insu des victimes ou sous la menace, à des fins criminelles ou délictuelles", selon l'association "M'endors pas" qu'a fondée Caroline Darian, l'une des filles de Gisèle Pélicot. Les Français avaient commencé à en entendre parler en 2021 lorsque plusieurs dizaines de jeunes femmes s'étaient faites droguer à leur insu dans des discothèques et bars, donnant lieu à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. Mais en réalité, parmi les 1 200 plaintes déposées chaque année, la grande majorité des soumissions chimiques interviennent dans l'entourage proche, professionnel ou amical. "Les victimes sont des personnes souvent particulièrement vulnérables, abusées ou maltraitées (battues chimiquement) parfois au long cours et de façon répétée", écrivent les figures de l'association "M'endors pas". Face à la montée en puissance de ce phénomène, des docteures comme Ghada Hatem-Ganzer et Leïla Chaouachi se sont spécialisées dans l'étude de la soumission chimique. Une équipe de C dans l'air est allée les rencontrer.

Dominique Pélicot avait demandé le huit-clos pour son procès, mais les juges ne lui ont pas accordé, estimant que la publicité des débats est d'intérêt public. En creusant dans l'intimité de la famille et la psychologie des accusés, le procès risque d'alimenter les blessures émotionnelles des parties civiles. Caroline Darian ne parle déjà plus à son père depuis que l'affaire lui a été révélée. Pourtant, d'autres types de justice tentent de réparer le lien entre les victimes et leurs bourreaux. C'est le cas de la justice restaurative, qu'avait mise en scène Jeanne Henry dans le film "Je verrai toujours vos visages". Dans son livre "Pardonner" (publié chez Odile Jacob), Anaïs Gletty raconte comment elle a réussi à reparler à la femme qui avait assassiné son père onze ans plus tôt, grâce à un programme de justice restaurative. Elle nous racontera son combat pour dépasser le deuil et pardonner à l'autre.

Pourquoi le procès des viols de Mazan est-il emblématique ? Qu'est-ce que la soumission chimique, au cœur de cette affaire ? Et peut-on pardonner à son bourreau ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.