"Capital" dimanche 15 septembre 2024 sur M6 : Danone, AirFryer, Seb, bataille de nouveautés dans nos cuisines !

Au sommaire du magazine "Capital", présenté par Julien Courbet dimanche 15 septembre 2024 à 21:10 sur M6 : « Danone : AirFryer, Seb, bataille de nouveautés dans nos cuisines ! »

Danone, Yoplait : comment les géants des yaourts innovent à plein pot !

En vingt ans, les linéaires des rayons yaourt ont explosé ! Il n’y a jamais eu autant de choix, ni autant d’innovations : des dizaines de nouvelles références sont lancées chaque année ! Si l’offre explose, c’est bien parce que l’appétit des Français semble insatiable : huit Français sur dix consomment des yaourts chaque jour. De quoi générer des ventes record : près de trois milliards d’euros en 2023, +16 % en un an !

Mais si le prix du traditionnel yaourt nature reste toujours très accessible, les grandes marques, Danone et Yoplait en tête, inventent sans cesse de nouvelles recettes et de nouveaux packagings. Et pour les nouveautés, les prix s’envolent ! Recettes gourmandes, yaourts exotiques devenus familiers comme le Skyr ou formules hyper protéinées avec argument santé, comment les géants innovent-ils pour se faire une place dans votre réfrigérateur et garder une longueur d’avance sur les versions MDD des hypermarchés ? Les promesses alléchantes valent-elles leur coût ? Quelles nouveautés allez-vous découvrir prochainement dans vos supermarchés ?

Nouveaux goûts, nouvelles marques : le grand business de la patate

Dire qu’il y a encore trente ans, on la voyait encore comme le plat du pauvre… un produit de base un peu fade. Aujourd’hui, c’est tout le contraire ! La bonne vieille patate est devenue tendance et le rayon déborde de variétés. Les filets premier prix à 1 euro le kilo ont été relégués au ras du sol, chassés par les pommes de terre de marques ! Comment s’y retrouver ? Et comment expliquer que les prix varient de 1 à 8 euros le kilo ? Pour booster les ventes, la filière avait déjà inventé les fameux filets « spécial raclette », « vapeur » ou « sautées ». Mais depuis peu, les stars ce sont les marques.

Vous avez peut-être déjà craqué pour la Princesse Amandine, l’Oziris ou la Pompadour. Capital a enquêté sur ces nouvelles variétés de pommes de terre sous licence. Pour les produire, les agriculteurs doivent payer des royalties. Vendues en moyenne deux fois plus chères, sont-elles de meilleure qualité ? Dernière invention en date : le sachet micro-ondable. Des petites pommes de terre calibrées, lavées, prêtes à consommer : comment sont-elles sélectionnées ? Des champs aux usines de conditionnement jusqu’à votre assiette, Capital a enquêté sur la filière de la pomme de terre qui cherche à vendre ses bonnes vieilles patates toujours plus chères !

Qui gagnera la bataille de l'AirFryer ?

C’est le dernier appareil électroménager à la mode et il est en train de coloniser toutes nos cuisines. L’année dernière, les ventes d’AirFryer ont été multipliées par trois. Sa promesse : moins de calories et de grosses économies. Ce nouveau robot compact frit et dore presque tous les aliments sans matière grasse et en consommant beaucoup moins d’électricité qu’un four traditionnel. Aujourd’hui tous les fabricants s’y sont mis et côté prix c’est le grand écart : de 40 à 230 euros. Que cachent ces différences ? Et comment font les géants Philips, Seb et Ninja pour se différencier des concurrents comme Tristar, le roi des petits prix ?

Derrière le succès fulgurant de cet appareil se cache une incroyable bataille industrielle. Capital a retrouvé son duo d'inventeurs, aux Pays-Bas. Grâce à leur persévérance et leur culot, ils ont vendu le brevet à Philips qui en a fait un best-seller. Son Airfryer a depuis été massivement imité par la concurrence.

La nouvelle star des cuisines tient-elle toutes ses promesses ? Révélation sur un business ultra-croustillant.