"C l’hebdo" samedi 14 septembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 14 septembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 14 septembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Botulisme : 600 bocaux de pesto recherchés

Clara de Bord, directrice de l'ARS.

Leslie Guillon, professeure.

Quelle est la vérité sur la mort du rugbyman Mehdi Narjissi, disparu en mer cet été en Afrique du Sud ?

Le rapport de la Fédération Française de Rugby est accablant.

Valérie et Jalil Narjissi, les parents de Mehdi.



Édouard Martial, avocat de la famille.

20:55 C L'hebdo, la suite

Erik Orsenna qui fait s’arrêter la course du temps dans son dernier roman “La cinquième saison”. Il nous donne plusieurs clés pour réfléchir au dérèglement global de notre époque

Laetitia Dosch qui nous fait réfléchir sur la place des animaux et des femmes dans notre société dans son film "Le procès du chien". Elle sera accompagnée de Kodi, le chien-star de ce film.

Pour refermer comme il se doit la belle parenthèse des jeux, Aurélie Casse reçoit la Phryge accompagnée de Victor le Masne, le directeur musical des cérémonies des JO de Paris 2024