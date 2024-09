"Familles extraordinaires" : Mariage, naissance, sortie en famille sur Gulli ludi 16 septembre 2024 (vidéo)

Lundi 16 septembre 2024 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de revoir un numéro du magazine "Familles extraordinaires" : « Mariage, naissance, sortie en famille : le compte à rebours a commencé ».

Organiser un mariage, préparer l’arrivée d’un nouveau-né ou participer à un vide-grenier pour financer une sortie au zoo sont des événements aussi marquants qu'éprouvants pour une famille nombreuse. Avec cinq, six ou dix enfants à gérer, c’est même un véritable défi ! Les équipes de "Familles extraordinaires" ont suivi, pendant plusieurs mois jusqu’au jour J, les préparatifs hors normes de trois tribus XXL qui ont osé se lancer dans cette aventure collective, entre stress, excitation et imprévus de dernière minute.

À quinze kilomètres de Nantes, en Loire-Atlantique, Morgane et Jean-François sont à la tête d’une famille recomposée de dix enfants, âgés de 2 à 26 ans. Maintenant que l’harmonie de sa tribu est bien établie, le couple peut accomplir un vieux rêve : se marier à l’église. Et parce que ces rois de la débrouille veulent une cérémonie à leur image, ils vont faire participer grands et petits, et tout fabriquer eux-mêmes, y compris le repas de noce pour cinquante personnes ! Seront-ils prêts à temps ?

En Franche-Comté, à la frontière suisse, Océane et Gianni forment un couple solide. À 25 et 30 ans seulement, ils ont déjà une famille nombreuse : cinq enfants en bas âge…, dont deux paires de jumeaux ! Et leur tribu va bientôt s’agrandir avec une sixième naissance. Pas de quoi effrayer ces parents positifs et super organisés, qui aiment emmener leurs enfants partout avec eux. Mais la jeune maman va-t-elle tenir le coup jusqu’à l’accouchement ?

Dans le Tarn, à quelques kilomètres de Toulouse, Aurélie et Wilfried élèvent cinq enfants âgés de 1 à 8 ans. Avec un seul salaire, leur budget est serré. Ils ne sont pas partis en vacances depuis un an et leurs sorties sont réduites au strict minimum. Alors, pour gagner de quoi offrir à leur tribu une journée au zoo, ces parents courage ont décidé de vendre des jouets et des vêtements dans un vide-grenier. Vont-ils récolter assez d’argent ?