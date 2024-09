"C dans l'air" lundi 16 septembre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 16 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 16 septembre 2024, Caroline Roux reçoit : Jean Pisani-Ferry, professeur d’économie à Sciences Po Paris, à l’Institut Bruegel à Bruxelles et au Peterson Institute for International Economics de Washington.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour Groupe de presse régionale Ebra.

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion de l'Institut de sondages IFOP.

Immigration : Barnier face à l'exemple allemand

Un nouveau gouvernement cette semaine ? C’est la promesse faite ces derniers jours par Michel Barnier, qui poursuit ses tractations en vue de constituer son équipe gouvernementale. Mais "nous aurons du mal à l'avoir avant dimanche", a tempéré ce lundi le porte-parole des députés LR, Vincent Jeanbrun. En cause ? L'équilibre que doit respecter le nouveau Premier ministre afin de faire voter les textes sans être censuré par la moitié de l'Assemblée nationale, soit 289 députés.

Le Premier ministre qui a appelé hier, dans un post sur X, à garder "l'esprit olympique", au lendemain de la parade des champions sur les Champs-Elysées, enchaîne les consultations et reçoit des mises en garde. François Bayrou l’a ainsi appelé hier à prendre en compte la diversité et le pluralisme issus des urnes. S’il y avait "une mainmise" des Républicains sur l’exécutif cela "ne marcherait pas" a averti le patron du MoDem. Le président du groupe MoDem à l'Assemblée Marc Fesneau était déjà monté au créneau ce week-end, assurant dans La Tribune Dimanche qu'un groupe de 47 députés "ne peut pas imposer sa politique".

Les LR ont approuvé jeudi dernier le principe d'une participation au gouvernement que doit composer Michel Barnier. Depuis entre les offres de service à peine voilées et les noms de ministrables potentiels, les rumeurs vont bon train à droite et les ambitions se bousculent pour les postes régaliens (intérieur, justice, finances). Une situation raillait ce week-end par l’ancien Premier ministre de droite Dominique de Villepin. Ce dernier est revenu sur cette "bizarrerie" qui fait que "c'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement. Alors, reconnaissez quand même qu'il y a un mérite à ce choix, c'est qu'il donne raison à la parole évangélique : les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers" a-t-il glissé.

L’équilibre va être complexe à trouver. D’autant qu’à gauche, aucun profil ne se profile et qu’à l’extrême droite Marine Le Pen qui a fait sa rentrée politique samedi, a souhaité que la nouvelle "mandature soit la plus courte possible", appelant de ses vœux à une nouvelle dissolution. "Il reste dix mois et moi je suis convaincue qu'il y aura à l'issue de ces dix mois, ou au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives", a-t-elle développé. En attendant, le RN n’exclue pas de valider le budget du gouvernement, à condition que des lignes rouges ne soient pas franchies, à savoir pas de hausse des impôts, et attend le nouveau locataire de Matignon au tournant sur la question de l’immigration. Un sujet qui divise de plus en plus les 27 au moment où le gouvernement Allemand, sous la pression du parti d’extrême droite AfD en progression dans les urnes, a décidé de rétablir pendant six mois des contrôles à l'ensemble de ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale et le terrorisme après avoir connu ces dernières semaine une série d d‘attaques. Parallèlement, en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique a annoncé, ce dimanche soir, la mise en place d’un commandement d’élite chargé de la sécurité des frontières quelques heures après un nouveau naufrage meurtrier de migrants dans la Manche. Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit également rencontrer ce lundi son homologue italienne d’extrême droite Giorgia Meloni à Rome pour échanger sur la lutte contre l’immigration illégale.

Alors qui dans le gouvernement Barnier ? Pour mener quelle politique ? Et que se passe-t-il en Allemagne ? Pourquoi le gouvernement Scholz durcit-il sa politique migratoire ? Comment le parti d’extrême droite AfD est-il parvenu à prendre la tête des sondages dans le Brandebourg ?

