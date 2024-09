"Envoyé Spécial" jeudi 19 septembre 2024 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 19 septembre 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les reportages diffusés jeudi 19 septembre 2024 :

La météo dans le brouillard

Un printemps pluvieux comme jamais depuis 15 ans. Un été marqué par des épisodes caniculaires et une cérémonie d’ouverture des JO sous des trombes d’eau que personne n’avait anticipées. Pourquoi cette impression de ne plus rien comprendre à la météo ? Les prévisions sont-elles moins fiables qu’avant ?

Depuis quelques mois, Météo France est au cœur d’une polémique : les prévisions destinées au grand public ont été automatisées et une pluie d’erreurs se serait abattue sur cette institution réputée jusque-là pour son sérieux.

Comment fonctionnent les applications météo de nos smartphones : la précision qu’elles nous promettent n’est-elle qu’une illusion ? Partout en France, de plus en plus de météorologues amateurs se lancent, eux, dans leurs propres prévisions, ultra-localisées. Est-ce un gage de fiabilité ?

Un reportage d’Olivier Sibille, Mathieu Dreujou, Marie Petitjean, Guillaume Marque, Baptiste Laigle, Swanny Thiebault et Roméo Cristien.

Laurène, derniers regards

Laurène, une pétillante Parisienne de 38 ans, n’est pas du genre à se laisser abattre. Pourtant une terrible épreuve l’attend. D’ici quelques mois elle sera aveugle. Une rétinopathie auto-immune, une maladie rarissime, attaque sa vision. Aujourd’hui des œillères encadrent insidieusement son regard. Il ne lui reste plus que l’hypercentre de son champ visuel. Le temps est compté.

La jeune femme voyage dès qu’elle le peut pour enregistrer la beauté du monde dans sa petite « bibliothèque mentale ». Si elle fait tout pour profiter de ces derniers mois de voyante, elle prépare également méticuleusement sa future vie d’aveugle. Cours de braille, étiquetages de son quotidien, mobilité avec la canne, rien n’est laissé au hasard. « Je veux rester celle que je suis. Je refuse que ma nouvelle condition m’enlève quoique ce soit de plus ».

Laurène n’en est pas à sa première épreuve. « J’ai une véritable scoumoune », dit-elle. Elle a déjà subi deux greffes du cœur, la conséquence d’une banale infection cumulée à un souffle cardiaque, mais aussi une greffe de rein. Des épreuves qui ne lui ont rien enlevé de sa joie de vivre et qui lui ont, au contraire, appris à la cultiver. Un mantra qu’elle tente de conserver dans cet ultime coup du sort. Elle va raconter son histoire.

Un reportage de Clara Gilles.

Les nostalgiques de l’Apartheid

10 ans après la mort de Nelson Mandela, l’Afrique du Sud n’a pas trouvé la paix. Le pays, considéré comme le plus dangereux et inégalitaire du monde, est toujours divisé, noirs et blancs y sont rarement réunis. Il y a parmi les habitants, des extrémistes nostalgiques de l’apartheid. Des suprémacistes blancs qui militent pour la création d’une nation blanche indépendante. Dans la campagne sud-africaine, à l’abri des regards, il existe même des camps d’entraînements paramilitaires où d’anciens soldats de l’apartheid forment des adolescents à l’autodéfense, persuadés d’être menacés par les noirs.

Un reportage de Lucile Chaussoy, Kilian Le Bouquin et Fabien Fougère.

Au sommet de la ruée vers l'or

Elle a tous les superlatifs : ville la plus haute du monde et mine d’or la plus dingue de la planète : à 5300 mètres d’altitude, au Pérou, la Rinconada est une ville-champignon anarchique, sale et spectaculaire de 40 000 habitants. Dans le froid et avec deux fois moins d’oxygène que la normale, des hommes, des femmes et même des enfants ont pourtant choisi de vivre ici, attirés par une seule chose : la soif de l’Or. Un grand reportage entre “Germinal” et “Lucky Luke” au sommet de la cordillère des Andes.

Un reportage de Loic de La Mornais, Christophe Kenck et Mikael Bozo.