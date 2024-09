"Aidants, il est temps de les aider", soirée spéciale avec Théo Curin sur France 5 mardi 8 octobre 2024

À l'occasion de la Journée nationale des aidants, France 5 proposera mardi 8 octobre à 21:05 une soirée spéciale présentée par Théo Curin, avec la participation de Clémentine Célarié et de Bruno Solo.

Aujourd'hui, en France, près de 11 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Pourtant, la situation des aidants familiaux manque singulièrement de reconnaissance et de visibilité, alors qu’elle représente un enjeu majeur de société et de santé publique.

Quelles sont les solutions pour les soutenir et les accompagner, prévenir leur isolement, leur épuisement ?

À l'occasion de la Journée nationale des aidants.es, le 6 octobre, France Télévisions rend hommage à ces héros du quotidien lors d’une soirée spéciale présentée par Théo Curin, avec la participation de Clémentine Célarié et de Bruno Solo.

Aidants, il est temps de les aider nous entraîne d’abord dans une immersion inédite de la réalité des aidants afin de prendre conscience de l’importance de leur rôle et du poids de leurs responsabilités. Puis Karim Rissouli va s’emparer de cette cause solidaire et citoyenne dans C ce soir.

Présentation de la soirée

Pendant 48 heures, Théo Curin propose à deux personnalités d'endosser le rôle d'aidant auprès d'un aidé et de partager avec lui la réalité de l'engagement de tous les instants de celles et ceux qui consacrent leur vie à l'autre.

Clémentine Célarié et Bruno Solo ont accepté cette expérience inédite et hors-norme en s'immergant dans le quotidien d’aidant. L'objectif : mettre en lumière les défis que ces femmes et ces hommes relèvent chaque jour avec dévouement et compassion.

Pendant ce temps, Théo va offrir à l'aidant un moment de répit, loin des contraintes, des routines de soins.