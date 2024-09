Entre forcenés et trafiquants : alerte police dans la Creuse sur W9 dans "Enquête d'action" vendredi 20 septembre 2024

Vendredi 20 septembre 2024 à 21:10, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera « Entre forcenés et trafiquants : alerte police dans la Creuse ! ».

La Creuse, terre paisible ? Détrompez-vous ! Au cœur de la France profonde, Guéret cache une réalité explosive. Trafics de drogue, réseaux criminels et violence urbaine : bienvenue dans le quotidien haletant des 70 policiers de l’une des plus petites préfectures de France.

Loin des clichés bucoliques, ces hommes et femmes mènent une guerre sans merci contre le crime. En 2023, leurs opérations commando ont fait trembler les murs : portes fracassées, chiens renifleurs en action, trois réseaux de drogue démantelés ! Mais le danger rôde partout. Surtout lorsque Amaury et le lieutenant Guillaume se retrouvent face à un forcené retranché, trois molosses prêts à l'attaque, et la menace d'une explosion.

Sur les routes creusoises, c'est l'hécatombe : 506 permis retirés en un an ! Alcool, drogue, vitesse... Les policiers traquent sans relâche les chauffards qui multiplient les infractions sous leurs yeux.

Plongez dans l'adrénaline quotidienne de ces gardiens de l'ordre, qui se battent corps et âme pour maintenir la paix dans ce territoire insoupçonné.

La Creuse, terre de tous les dangers ? Une chose est sûre : ses policiers ne dorment jamais !