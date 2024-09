"Dimanche en politique", les invités de Francis Letellier ce 22 septembre 2024 sur France 3

Dimanche 22 septembre 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit cette semaine Bernard Guetta et Olivier Faure.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Au sommaire cette semaine :

Presque deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier, qui a peiné à former un gouvernement, a finalement rendu sa copie au président de la République. La méthode Barnier va-t-elle satisfaire les LR et les macronistes ? Quelle sera la position des oppositions face à cet affichage et pour quelle politique ? Immigration, pression fiscale, sécurité, où sera le curseur et pour combien de temps ? Comment la France va-t-elle se doter d’un budget dans les délais impartis ? Quelles répercussions sur l’image de notre pays en Europe et dans le monde ?

Sur le plateau, deux invités répondent successivement aux questions de Francis Letellier.

11:40 Bernard Guetta .

Représentant la macronie à Bruxelles et Strasbourg, il donne sa vision de ces temps troublés où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a refusé le candidat français Thierry Breton. La France est-elle en train de perdre son influence ?

12:00 Olivier Faure .

Comment la gauche inscrite dans la coalition Nouveau Front populaire va-t-elle mener son opposition face au gouvernement Barnier ? Le parti socialiste peut-il se diviser sur les positions à prendre ?

Sophie de Ravinel, éditorialiste politique, proposera sa carte blanche.