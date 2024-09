"C l’hebdo" samedi 21 septembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 21 septembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 21 septembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Spéciale nouveau gouvernement, analyse et décryptage



Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national.

Alexis Corbière, député NFP de Seine-Saint-Denis.

Nathalie St Cricq, éditorialiste politique.

Jérôme Jaffré, politologue et chercheur au CEVIPOF.

20:55 C L'hebdo, la suite

Le Filip, la gagnante de "Drag Race France" saison 3.

Camille Lellouche parlera du film "L’Heureuse élue" au cinéma le 25 septembre.

Jamy Gourmaud pour son livre "365 jours avec Jamy".