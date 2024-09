"Sept à Huit" dimanche 22 septembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 22 septembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 22 septembre 2024 :

Big M, le « copieur » de McDo



Un Lorrain champion du snacking



Le roi de la frite Belge



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 22 septembre 2024 :

J.O : la folle vente des objets souvenirs



Futuroscope, la course aux sensations fortes



La mort d'une mère de famille romaine



19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Tahar Rahim dans la peau d'Aznavour



À l'occasion de la sortie du film très attendu Monsieur Aznavour de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, en salle le 23 octobre 2024, Tahar Rahim accorde sa première interview à Audrey Crespo-Mara pour le Portrait de la Semaine de Sept à Huit.

Révélé dans Un Prophète d'Audiard en 2020, double César, Tahar Rahim est devenu l'acteur incontournable du Cinéma français.