"Familles extraordinaires" - Exploits en famille, quand toute la tribu se dépasse, lundi 23 septembre 2024 sur Gulli

Lundi 23 septembre 2024 à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur Gulli pour revoir un numéro du magazine “Familles extraordinaires” : « Exploits en famille : quand toute la tribu se dépasse ! ».

Le temps de relever un incroyable défi, trois clans extraordinaires ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. En leur compagnie, le quotidien est sportif car chez eux, on est champion de génération en génération. Esprit d'équipe, solidarité, partage : pendant un an, les équipes de “Familles extraordinaires” ont suivi le parcours haletant de ces familles en or !

En Haute-Vienne, près de Limoges, Claire, François et leurs filles partagent la passion du canicross : une course qu'on pratique attaché à son chien ! Mais leur vie est totalement envahie par leurs neuf compagnons à quatre pattes ! Un sacré boulot pour la maman…

Au Canada, dans la région de Québec, Kassandra, Sébastien et leurs quatre enfants se sont lancés dans un projet fou : partir tous ensemble un an à vélo pour parcourir 8 000 kilomètres jusqu'au Mexique. Un exploit sportif et une aventure qu'ils n'oublieront jamais.

Près de Lyon, au bord de la Saône, bienvenue chez les fous d'aviron ! Stéphane et Armelle ont cinq enfants : quatre fils, tous champions, et une fille cadette, qui aime jouer la mascotte de ses frères ! “Familles extraordinaires” a partagé leurs journées à la maison, mais aussi leur entraînement jusqu'au championnat de France, où ils espèrent tous décrocher une médaille.