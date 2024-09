"Des racines et des ailes" sur les chemins oubliés du Pays basque, mercredi 25 septembre 2024 sur France 3

Mercredi 23 septembre 2024 à 21:05, Carole Gaessler vous proposera dans le magazine "Des racine et des ailes" une immersion au Pays basque.

Dans ce numéro inédit du magazine "Des racines et des ailes", Carole Gaessler vous emmènera sur les chemins oubliés du Pays basque à la rencontre de passionnés qui redécouvrent des sentiers délaissés, font revivre de somptueuses villas abandonnées, remettent au goût du jour des saveurs locales ou perpétuent la mémoire de pages d’Histoire.

Nicolas Watteau prépare un nouvel itinéraire de randonnée sur l’historique route des Mousquetaires. Ils ont accompagné Louis XIV lors de son mariage avec l’infante d’Espagne à Saint-Jean-de-Luz en 1660. On y découvre la maison où le roi a séjourné lors de son mariage.

Cap sur la route emblématique de la Corniche entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Le jeune historien Kevin Laussu fait revivre l’âge d’or de l’architecture balnéaire de la côte basque. Il nous guide sur les traces de ces propriétaires fortunés qui ont fait édifier de prestigieuses demeures entre la fin du XIXe et le XXe siècle. Il nous ouvre exceptionnellement les portes de l’impressionnant château Boulard, à Biarritz, qui vient d’être rénové, et de la villa Magnan. Un pur bijou Art déco.

Des chemins porteurs d’émotion. Le dessinateur Marko prépare une bande dessinée sur un réseau de passeurs entre la France et l’Espagne, qui ont emprunté les chemins de la liberté de la Seconde Guerre mondiale. Ces résistants du réseau Comète hébergeaient, puis faisaient passer la frontière à des aviateurs alliés tombés dans le nord de l’Europe. Aujourd’hui, Marko emprunte à son tour l’itinéraire de ces fugitifs, accompagné par des descendants de ces héros.

Le chef étoilé Cédric Béchade s’est lancé un défi : remettre à l’honneur des produits oubliés du Pays basque. Grâce à des producteurs engagés, il découvre les saveurs subtiles de la fleur de châtaignier ou rend ses lettres de noblesse à l’une des boissons ancestrales du Pays basque : le cidre.

Il partage aussi la transhumance d’un berger hors du commun, Jean-Bernard Maitia, célèbre au Pays basque pour la qualité exceptionnelle de ses fromages dont lui seul a le secret.

