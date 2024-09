"C dans l'air" mardi 24 septembre 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 24 septembre 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 24 septembre 2024, Caroline Roux recevra : Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.

Le gouvernement Barnier, qui a été nommé ce samedi, se retrouve confronté au mur de la dette et des déficits. Selon le rapport de la Cour des comptes, l’année 2023 aura été "une très mauvaise année pour les finances publiques", avec un dérapage du déficit à 5,5 % du PIB, supérieur à celui de 2022 de 0,7 point, alors que la conjoncture était plutôt favorable. La hausse du déficit public pourrait atteindre 5,6 % du PIB en 2024 et 6,2 % du PIB en 2025.

Selon Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, "nous avons perdu le contrôle de nos finances" et affirme que le budget 2025 sera "sans doute le plus compliqué à élaborer depuis le début de la Ve République". Les premières pistes sont avancées avant la présentation du budget le 9 octobre. Michel Barnier a expliqué dimanche soir qu'il demanderait aux contribuables et entreprises les plus riches un effort pour redresser les finances publiques, mais pas à l'ensemble des Français. "Je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens, ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes". En revanche, il a indiqué "ne pas exclure que les personnes les plus fortunées participent à l'effort national", via des "prélèvements ciblés" qui toucheraient aussi "certaines grandes entreprises".

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, reviendra sur le nouveau gouvernement de Michel Barnier nommé ce week-end et sur l'état des finances publiques françaises.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Mariam Pirzadeh, journaliste, ancienne correspondante à Téhéran pour France 24.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Hélène Sallon (en duplex de Beyrouth), correspondante au Liban pour Le Monde.

Le thème du magazine :

Le Liban sous les bombes israéliennes. Ce mardi, Tsahal poursuit ses frappes dans le sud du pays, au lendemain de l'offensive la plus meurtrière depuis la guerre de 2006. Le bilan de ces dernières 48 heures au Liban fait état de 550 morts, dont 50 enfants, près de 1 830 blessés et dizaines de milliers de personnes obligées de fuir sur les routes. Un nombre qui "ne cesse d’augmenter", a alerté ce mardi l’ONU.

Depuis l'explosion de milliers de bipeurs et talkies-walkies piégés la semaine dernière au Liban, le conflit entre Israël et le Hezbollah a pris un nouveau tournant, suscitant l'inquiétude dans la région, comme dans le monde. A l’Assemblée générale de l’ONU, la crainte d’une "guerre totale" est dans toutes les têtes. "Ce qui m’inquiète (c’est) la possibilité que le Liban ne se transforme (en) un autre Gaza !" a mis en garde le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. "Nous sommes au bord d’une guerre totale", a averti le chef de la diplomatie européenne. La France qui a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité a appelé "les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade" pour "éviter un embrasement régional qui serait dévastateur pour tous".

En Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s’est félicité, en revanche, d’avoir "inverser le rapport de forces" dans le nord d’Israël, encore frappé cette nuit par des missiles du Hezbollah. "Nous détruisons l’infrastructure militaire que le Hezbollah a construite depuis 20 ans. Nous allons accélérer les opérations offensives aujourd’hui et renforcer tous les dispositifs. La situation exige une action intensive continue sur tous les fronts", a- déclaré de son côté le chef d’état-major de l’armée israélienne ce mardi matin. Un message adressé au Hezbollah mais aussi aux Israéliens dont le traumatisme du 7 octobre s'est doublé d'une crise de confiance vis-à-vis des forces de sécurité israéliennes qui n'ont pas su anticiper l'attaque du Hamas et y répondre rapidement. Depuis les services de renseignement se retrouvaient mis au défi de rétablir la confiance en prouvant leur efficacité et leur supériorité technologique. Beaucoup d’experts voient dans l’assassinat du chef de la branche politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, au cœur de Téhéran, le 31 juillet, et la double attaque ayant touché les bipeurs et talkies-walkies du Hezbollah, une revanche du Mossad, bien que ces opérations n’aient pas été revendiquées par Israël.

Au Liban, le Hezbollah dit être entré dans une "nouvelle phase" dans la bataille qu’il mène contre Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Le président iranien Massoud Pezeshkian a, de son côté, affirmé ce mardi que son allié le Hezbollah ne pouvait "pas rester seul" face à Israël. "Nous ne devons pas permettre que le Liban devienne un autre Gaza", a-t-il également déclaré.

Tous les regards se tournent désormais vers New-York où se tient l’Assemblée générale de l’ONU, et vers les deux alliés des belligérants : l’Iran et les Etats-Unis.

Alors jusqu’où ira l’escalade militaire entre le Hezbollah et Israël ? Que se passe-t-il au Liban ? Quels sont les objectifs des bombardements lancés par Israël au Liban ? Que sait-on de l’ "opération bipeurs" ? Et quelle est la situation à Gaza ? Actuellement, une dizaine d'enfants palestiniens blessés sont hospitalisés en France. Nos journalistes ont rencontré la maman de l'un d'entre eux. Pour l'accompagner, elle a dû laisser ses autres enfants dans la bande de Gaza.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.