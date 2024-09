"Echappées Belles" : Lisbonne gourmande, samedi 28 septembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 28 septembre 2024 à 21:00 dans "Echappées belles" sur France 5, Chef Anto vous emmène à Lisbonne, une ville aussi riche en culture qu'en gourmandise.

Capitale du Portugal, Lisbonne, et sa région métropolitaine, est le cœur névralgique du pays.

Si près de 3 millions de Portugais, soit un tiers de la population du pays, y réside, elle est aussi la ville la plus visitée du Portugal et la septième d’Europe du Sud. Très prisée des touristes du monde entier, Lisbonne attire chaque année de nombreux visiteurs, séduits par son charme intemporel, sa richesse culturelle et son ambiance décontractée. Des quartiers pittoresques aux trésors naturels de sa proche banlieue, la ville regorge de monuments emblématiques et de panoramas à couper le souffle.

Mais réduire Lisbonne à sa beauté architecturale serait une erreur. En effet, avec plus de 7 000 restaurants, la capitale portugaise est aussi connue pour la richesse de sa gastronomie. Fidèle aux bases de la tradition culinaire du pays, Lisbonne offre aux gourmands du monde entier une multitude de plats et mets typiquement portugais, des plats de fruits de mer frais de l’Atlantique aux pâtisseries sucrées lisboètes.

Et pour cause, il suffit de s’éloigner de quelques kilomètres de la capitale pour découvrir un terroir riche et varié. D’abord côté mer avec la côte atlantique et ses villages de pêcheurs, rien d’étonnant à ce que les Portugais soient les premiers consommateurs de poissons en Europe. Côté terres, l’Alentejo est un vaste territoire rural peu habité et très fertile où poussent de multiples cultures et où on trouve de nombreux élevages.

Loin de se reposer sur ses acquis, Lisbonne est devenue ces dernières années le point de rencontre d’une nouvelle dynamique culinaire. En pleine effervescence, la gastronomie lisboète a réussi le pari de la modernité, tout en puisant son inspiration dans les traditions portugaises.

Les reportages diffusés :

Lisbonne en 6 boissons et 49 kiosques

Le fado

Le poisson, un incontournable de la gastronomie portugaise

Les richesses de l’estuaire du Sado

La capitale mondiale du liège

Lisbonne se réinvente grâce à l’alimentation solidaire.

