"Capital" dimanche 29 septembre 2024 sur M6 : Guerre des prix, révélation sur la face cachée des étiquettes

Au sommaire du magazine "Capital", présenté par Julien Courbet dimanche 29 septembre 2024 à 21:10 sur M6 : « Guerre des prix : révélation sur la face cachée des étiquettes ».

Supermarchés : enquête sur la grande injustice des écarts de prix

En matière de prix, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Loin de là ! Saviez-vous que vos courses seront beaucoup plus chères si vous habitez à Dijon (Côte d’Or) plutôt qu’à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ? Pour un même panier, la différence de prix peut atteindre 25 %, soit 1 300 euros de dépenses supplémentaires par an avec un panier hebdomadaire de 100 euros. Mais qu’est-ce qui justifie de telles différences de prix ?

Les équipes de Capital ont mené l’enquête et remonté toutes les pistes : enseignes de la grande distribution, directeurs de magasins, fabricants ou transporteurs… Qui sont les responsables de ces inégalités territoriales du pouvoir d’achat ? Comment les prix des produits que nous achetons au quotidien sont-ils fixés ? Vous découvrirez que c’est loin d’être le fruit du hasard : nous sommes tous observés de près ! Industriels et commerçants scrutent et analysent nos revenus, nos situations professionnelles et même familiales pour nous faire payer parfois plus… parfois moins !

Mais alors, comment tirer profit de cette valse des étiquettes ? Rassurez-vous, nul besoin de déménager, Capital vous dévoilera les bonnes astuces à connaitre pour déjouer les pièges de ces écarts de prix.

Marques distributeurs : les secrets des nouvelles stars des rayons

Ce sont les grands gagnants de la bataille du pouvoir d’achat. Et dans les hypermarchés plus aucun rayon n’y échappe : les produits de marques distributeurs (MDD) se font de plus en plus de place. Pâtes, viande, conserves, plus d’un article sur trois est désormais vendu sous le pavillon des enseignes de distributions. Aujourd’hui, toutes les chaînes d’hypermarchés possèdent leur gamme : Pâturages, Monique Ranou ou Chabrior chez Intermarché, Marque repère chez Leclerc ou encore Reflets de France chez Carrefour. Et elles ont toujours plus d’appétit : Carrefour ambitionne de faire passer ses MDD de 33 % à 40 % des ventes en 2026 ; Auchan veut monter à 50 % ! Quant aux discounters Lidl et Aldi, c’est même sur ce modèle que s’est bâti leur succès : 80 % des produits vendus dans leurs rayons sont des MDD ! Il faut dire qu’avec ces prix attractifs, environs 30 % moins chers que les grandes marques, les MDD ont de quoi séduire des clients au pouvoir d’achat sous pression. Mais comment sont-ils conçus ? S’agit-il de création ou de simple copie de produits de grandes marques ? Et qui les fabrique ?

Des petits producteurs, aux géants de l’agro-alimentaire, en passant par les distributeurs, Capital a enquêté sur l’incroyable succès de ces produits qui boostent votre pouvoir d’achat.

Formats XXL, achats groupés : faut-il craquer pour les gros lots ?

Céréales format XXL, lots de paquets de chips « 4 + 1 gratuit », ou promo jambon à -68 % sur la 2e barquette… Dans les rayons, vous avez sans doute repéré ces offres de maxi formats ou d’achat en gros qui se multiplient ces derniers temps. Avec une même promesse : vous faire payer moins cher les produits au kilo ! Depuis la vague d’inflation qui a déferlé sur les Français, cette arme anti-inflation bien connue a été remise au goût du jour par les fabricants et les grandes surfaces. Des distributeurs étrangers en ont même fait leur spécialité comme les magasins-entrepôts de Costco, ou d’Atacadao que le groupe Carrefour vient de lancer en France. Quelles bonnes affaires peut-on trouver dans tous ces réseaux… mais aussi à quels pièges faut-il veiller ? Autre piste d’économies : les achats groupés via des associations ou des coopératives de producteurs.

Est-ce un meilleur moyen de concilier qualité et petits prix ? Parmi toutes ces méthodes d’achat en gros, lesquelles s’avèrent gagnantes ? Acheter en grande quantité quitte à stocker des réserves peut-il devenir votre nouvelle façon de faire les courses ?