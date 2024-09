"Faites entrer l'accusé" : Le mort de la valise, dimanche 24 septembre 2024 sur RMC Découverte

Dimanche 24 septembre 2024 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Le mort de la valise ».

C’est un cadavre, que deux plaisanciers ont trouvé, le 13 juillet 2011, dans une valise, qui flottait au large de Lorient. Le corps d’un homme, sans signe distinctif, sans papiers d’identité, que personne n’a réclamé.

Pendant des mois, les gendarmes ont donc travaillé sans relâche, pour mettre un nom sur la victime, morte par suffocation sous un masque de ruban adhésif. Une enquête à l’ancienne, des côtes bretonnes, au fin fond de la Chine, en passant par la boutique d’un petit serrurier de la région parisienne, où se cachait finalement, la clé de l’énigme…

Mais les gendarmes n’étaient pas encore au bout de leurs surprises ! Il leur a fallu quitter les plages de Lorient et plonger au cœur du quartier le plus chaud de la capitale, pour découvrir qui avait tué et enfermé Farid Ouzzane dans une valise, avant de le jeter à la mer.

Car c’est à Pigalle, où nagent aussi quelques maquereaux et de drôles de crevettes, que se cachaient les auteurs de l’un des crimes les plus inédits que la Justice française ait eu à résoudre, ces quarante dernières années.

Deux femmes, ont été condamnées pour ce crime, à Vannes, en 2016. L’une a pris 12 ans de prison pour meurtre et l’autre, 6 ans, pour complicité. Seule la première a fait appel de sa condamnation, confirmée en appel en 2018.