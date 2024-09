"La grande librairie" mercredi 2 octobre 2024, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 2 octobre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Cette semaine, "La Grande Librairie" se délocalise à Villers-Cotterêts à l’occasion du 19ème Sommet de la Francophonie.

Augustin Trapenard animera une émission spéciale depuis la Cité internationale de la langue française ! Il recevra des écrivains et écrivaines francophones qui font rayonner la langue française à travers le monde et qui en font leur territoire littéraire.

S’amuser avec les mots, apprendre les secrets du français, mais aussi son histoire et ses origines seront également au programme de cette soirée riche de sens et de symboles.

Seront présents le romancier franco-congolais Alain Mabanckou, la philologue et académicienne Barbara Cassin, l'écrivain français JMG Le Clézio, l'écrivain et réalisateur franco-afghan Atiq Rahimi, la professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et directrice de l'UFR de Langue française Mireille Huchon, la slameuse et écrivaine belgo-congolaise Lisette Lombé et la romancière franco-indienne Shumona Sinha.