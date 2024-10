"Echappées belles" samedi 5 octobre 2024 sur France 5 : Islande, une île de feu et de glace (vidéo)

Samedi 5 octobre 2024 à 21:05 sur France 5, Sophie Jovillard vous emmène en Islande, une île de feu et de glace, dans un nouvel inédit de la 19ème saison de l'émission "Echappées belles".

L’Islande est d’abord un petit pays perdu dans les eaux froides de l’Atlantique, à quelques kilomètres du cercle polaire. De nombreux experts surveillent les glaciers et les Islandais, proches de la nature, ont à cœur de protéger leur écosystème.

Son relief lui vaut de nombreuses éruptions volcaniques. L’île compte 130 volcans, dont une trentaine sont actifs à l’instar de ceux de la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest. La zone est en proie aux séismes et aux éruptions depuis trois ans, après 800 ans d’accalmie.

Grâce à ses habitants, Sophie Jovillard va découvrir la complexe relation entre volcans et glaciers qui forment l’Islande. Comment font ses habitants pour s’adapter à une terre en perpétuel mouvement, façonnée par les coulées de lave et les raz-de-marée glaciaires et transformée par le réchauffement climatique ?

Les reportages diffusés :

La péninsule de Reykjanes

Falljökull, le « glacier qui tombe »

Plage de Reynisfjara

Réchauffement climatique

Stafafell et l'église Stafafellskirkja

Les chevaux islandais.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles" : La Grèce gourmande.