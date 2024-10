"C l’hebdo" samedi 5 octobre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 5 octobre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 5 octobre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Gouvernement Barnier : à la recherche de 60 milliards d’euros

Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint de l'OFCE.

Bruno Jeudy, directeur délégué de La Tribune du Dimanche.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'EXPRESS.

Mort de Michel Blanc

Jean-Paul Rouve, son ami, vient lui rendre hommage.

20:55 C L'hebdo, la suite

Tomer Sisley, pour la série « Notre Histoire de France » sur France 2.

Annes-Sophie Lapix, la reine du 20 heures.

Major Mouvement, le kiné star de YouTube, pour son livre « 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible » aux édition Marabout.