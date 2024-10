"C dans l'air" lundi 7 octobre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 7 octobre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 7 octobre 2024, Caroline Roux reçoit : Delphine Horvilleur, philosophe et première femme rabbine de France, auteure de “Comment ça va pas ? : Conversations après le 7 octobre” publié aux éditions Grasset.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Guillaume Daret, chef adjoint du service politique de France Télévisions.

Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Mathilde Siraud, rédactrice en chef du service politique du Point.

Le thème de l'émission :

À l’approche de la présentation du projet de budget par le Premier ministre ce jeudi, Gabriel Attal et Gérald Darmanin montent au créneau pour rappeler leur opposition à des hausses d’impôt et estiment qu’il faut tout miser sur les économies.

Dans une interview aux Échos, l’ancien ministre des Comptes publics défend ainsi la "fin" de "35 heures", la suppression d’un "deuxième jour férié", la mise en place d’un "deuxième jour de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique", la vente des participations de l’État dans plusieurs entreprises comme "Orange, la FDJ, Stellantis ou Engie" ainsi qu’une réforme de l’audiovisuel public. De son côté, l’ancien Premier ministre a demandé dimanche soir sur TF1 que l’on reprenne la réforme de l’assurance-chômage préparée lorsqu’il était à Matignon. En ce qui concerne les 35 heures, Gabriel Attal s’est montré moins radical, appelant à faire en sorte que les fonctionnaires soient "vraiment aux 35 heures" et pas en dessous.

Interrogé ce lundi matin sur TF1 sur ces 35 heures, l’ancien président de la République et député NFP François Hollande a estimé qu’il ne s’agit pas "d’une politique en adéquation avec la volonté des Français". "Darmanin était ministre pendant sept ans (…) voilà qu’il se réveille, c’est quand même ce gouvernement qui a créé la situation dans laquelle nous sommes", a-t-il ajouté.

Après un dérapage attendu à 6,1 % cette année, le gouvernement entend ramener le déficit public à 5 % 2025, pour revenir en 2029 sous la limite de 3 % tolérée par Bruxelles, deux ans plus tard que promis par le précédent gouvernement. La dette, à 3 228,4 milliards d’euros fin juin (112 % du PIB), a gonflé d’un millier de milliards depuis 2017, quand Emmanuel Macron est devenu président. Elle frôlera 115 % l’an prochain, presque le double du maximum fixé à 60 % par Bruxelles.

C’est donc en 2025 60 milliards d’euros que le gouvernement Barnier entend trouver pour renflouer les caisses de l’Etat, sous l’œil de Bruxelles et des agences de notation. Un budget qui sera "pleinement" inscrit dans les règles européennes, a expliqué ce lundi Bercy. Pour cela, l’exécutif souhaite que plus de 40 milliards d’euros, soit les deux tiers de l’effort prévu, proviennent de réductions des dépenses de l’État, avec une baisse des effectifs de fonctionnaires. Côté sécurité sociale, les retraités devront attendre le 1er juillet, au lieu de janvier, pour voir leur pension revalorisée - mais face aux "préoccupations" soulevées, Michel Barnier s’est dit "ouvert" à d’autres solutions parlementaires. Enfin côté économies, l’exécutif prévoit aussi 6 milliards d'euros de coupes budgétaires sur les collectivités locales qui sont épinglées dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Dans ce document, les magistrats proposent notamment de supprimer progressivement 100 000 emplois dans les collectivités locales, sur les deux millions d'agents publics qui y travaillent, pour économiser 4,1 milliards d'euros par an. Nos équipes se sont rendues dans un conseil départemental qui après avoir embauché 30 personnes supplémentaires il y a peu notamment dans le domaine de la petite enfance, va devoir supprimer 60 postes.

Alors comment boucler le budget 2025 ? Quels postes de fonctionnaires pourraient être supprimés ? Enfin que s’est-il passé à Marseille ce week-end ?

