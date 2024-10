"Au bout de l'enquête" : L'affaire du petit Grégory, le calvaire de la Vologne samedi 12 octobre 2024 sur France 2

Samedi 12 octobre 2024 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera un double numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" sur l'affaire du petit Grégory.

14:00 Partie 1



Il y a 40 ans, presque jour pour jour, a été découvert le corps sans vie du petit Grégory, 4 ans, ficelé dans les eaux froides de la Vologne. C’était le début de la plus grande affaire criminelle de ces dernières années.

Contrairement à l’image d'insondable mystère que l’on a de cette tragédie, la vérité sur la mort du petit Grégory apparaît de manière claire dans le dossier d’instruction. Au grand désespoir des parents du petit garçon qui n’ont toujours pas obtenu justice depuis 84.

15:00 Partie 2

Nous sommes maintenant dans un des moments les plus forts de l’affaire Grégory.

Cinq mois après la mort du petit garçon de 4 ans, un cousin germain du père, Bernard Laroche, inculpé puis emprisonné est finalement libéré par un juge d’instruction très critiqué. Puis c’est la maman du petit Grégory, Christine Villemin qui est à son tour accusée. La tension est alors à son comble et une nouvelle tragédie va se produire.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.