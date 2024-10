"C l’hebdo" samedi 12 octobre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 12 octobre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 12 octobre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Pourquoi Michel-Édouard Leclerc est-il contre les hausses d’impôts prônées par le gouvernement ?

Michel-Édouard Leclerc, répond ce soir dans C l'hebdo et sera également interrogé sur les prix qui tardent à baisser les les rayons alimentaires.

C’est le phénomène qui inquiète à Marseille : une génération de tueurs à gages de plus en plus jeunes, parfois mineurs.

La France est-elle en train de devenir un narco-État ?

Jacques Dallest, ancien procureur de Marseille.

Damien Delseny, journaliste.

20:55 C L'hebdo, la suite

Gérard Darmon et Max Boublil présenteront la pièce de théâtre “Une situation délicate” au Théâtre des Nouveautés.

Zahia Dehar, la femme aux mille et une vies.

Guillaume E. Lopez parlera de son livre “Le Génie méconnu et discret des champignons” disponible aux éditions Albin Michel