"C dans l'air" mercredi 16 octobre 2024, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 16 octobre 2024, Caroline Roux reçoit : Marina Lorenzo, journaliste et présentatrice de l'émission "Intégrale foot" tous les dimanches de 17 heures à 19h sur RMC Sport.

Le capitaine des Bleus et attaquant star du Real Madrid se retrouve, selon la presse suédoise, au cœur d’une enquête pour viol. Les affaires et les polémiques s’accumulent.

En effet, depuis quelques jours, Kylian Mbappé est au centre de plusieurs polémiques : Il a été pointé du doigt concernant son absence lors du dernier rassemblement des Bleus alors qu’il avait rejoué avec le Real Madrid deux jours après l’annonce de son forfait par Didier Deschamps. Sa virée en Suède lui a aussi été reprochée. De retour en club, il est également soupçonné d’agression sexuelle présumée selon la presse suédoise

Les experts invités :

James André, grand reporter à France 24.

Laurence Haïm, journaliste pour l’émission L’heure américaine sur Franceinfo TV.

Nicole Bacharan, politologue et historienne, éditorialiste à Ouest France.

Laurence Nardon, chercheure, responsable du programme Amériques de l’IFRI.

Le thème de l'émission :

À trois semaines des élections américaines, la tension est à son comble entre Kamala Harris et Donald Trump, et tous les coups sont permis alors que les sondages sont très resserrés. Après l’avance prise par la vice-présidente lorsqu’elle a remplacé Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, la dynamique semble désormais en faveur de l’ancien président qui vient de combler son retard si l’on en croit les dernières enquêtes. Le républicain et la démocrate sont ainsi à égalité parfaite dans un sondage national publié par NBC News dimanche 13 octobre : 48 % chacun… avec une marge d’erreur de trois points.

L’avance de la candidate démocrate dans certains États-clés, comme la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Michigan, a par ailleurs fondu, avec seulement plus qu’un point d’avance sur Donald Trump. Plus inquiétant encore pour Kamala Harris, celle-ci peine à faire le plein de voix parmi les électeurs noirs et latino-américains. Jeudi dernier, l'ex-président Barack Obama avait tancé ses "frères" noirs, selon lui réticents à élire une femme pour la première fois dans l'histoire américaine. Donald Trump s'est lui réjoui lundi en Pennsylvanie de sondages qui ont "crevé le plafond". "J'adore ça" a lancé le milliardaire républicain qui parvient à marquer des points en flattant sa base électorale.

Fort de l'appui affiché d'Elon Musk, Donald Trump mène campagne en polarisant toujours plus le débat contre l'immigration et l'"ennemi de l’intérieur" qui représenterait selon lui "le plus grand danger". Il multiplie également les attaques contre son adversaire et n’a pas hésité à partager en septembre dernier une fausse image de Kamala Harris avec le rappeur Sean Combs, plus connu sous le nom de "Puff Daddy", accusé d’avoir organisé des soirées débauchées où des agressions sexuelles et des viols auraient été commis. Une affaire qui scandalise les États-Unis au point de venir perturber la campagne présidentielle.

En riposte à cette attaque, les soutiens de la vice-présidente ont diffusé plusieurs images montrant Donald Trump en compagnie de P. Diddy et rappelé les propos de l’ancien président, qui avait publiquement qualifié le rappeur de "bon gars" et d’"ami" en 2012.

Parallèlement Kamala Harris n’hésite plus à lâcher ses coups contre Donald Trump et questionne l’état de santé de son adversaire après un étrange épisode musical. "J’espère qu’il va bien", a-t-elle déclaré, ce mardi, après que son rival a écourté lundi soir une séance publique de questions-réponses avec des électeurs, restant longuement sur scène à écouter ses chansons préférées. "Donald Trump semble perdu, confus et comme figé sur scène", a commenté l’équipe de campagne de la démocrate, en diffusant une vidéo de l’incident. "Pourquoi son équipe agit-elle ainsi ?", a également interrogé la démocrate lundi lors d’un meeting en Pennsylvanie, alors que le républicain se refuse catégoriquement à rendre public un bilan médical détaillé. "Peut-être pensent-ils qu’il n’est pas prêt. En mauvaise condition physique et instable", avait répondu celle qui fêtera ses 60 ans le 20 octobre, tandis que son adversaire politique a eu 78 ans le 14 juin.

Pour convaincre les indécis et élargir sa base, la candidate démocrate a également décidé de prendre des risques. Ce mercredi 16 octobre, elle est attendue pour une interview sur la chaîne ultra-conservatrice et ouvertement pro-Trump, FoxNews. Il se pourrait qu’on l’entende aussi d’ici le 5 novembre chez Joe Rogan, podcasteur star écouté à 80 % par des hommes. Dans cette dernière ligne droite, Kamala Harris veut notamment s’adresser aux républicains anti-Trump qui sont encore nombreux à s’interroger. Nous avons rencontré plusieurs d’entre eux. Certains ont fait leur choix, cette fois ils voteront pour la démocrate le 5 novembre prochain.

