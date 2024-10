"Echappées Belles" : Envoûtante Écosse, samedi 19 octobre 2024 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

Samedi 19 octobre 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera en Écosse.

Patrie du kilt et du whisky, l’Écosse est un véritable concentré de traditions, de mythes et de lieux insolites remplis de mystères. Nation la plus au nord du Royaume-Uni, le pays des Scots offre une immense variété de paysages, entre ses 31 000 lacs d’eau douce, ses 282 sommets montagneux sauvages et ses 790 îles, dont une centaine seulement sont habitées ! C’est aussi l’un des pays les mieux préservés au monde avec moins de 10 habitants au kilomètre carré. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser plus de moutons et de vaches des Highland que d’humains.

Au cours de son voyage, Ismaël constatera que les Écossais sont particulièrement fiers de leurs traditions ! Une affirmation qui s’explique en partie car les Écossais en ont été privés pendant près de deux siècles, suite à leur défaite en 1746 face aux Anglais lors de la bataille de Culloden. Après cet échec cuisant, il était alors interdit de jouer de la cornemuse, considérée comme un instrument de guerre, de porter le kilt ou encore de parler gaélique, une période traumatisante pour les Écossais qui explique aujourd’hui la résurgence de ces symboles traditionnels.

L’Écosse, c’est aussi une terre sans limite où l’horizon s’étend à perte de vue, cernée par la mer du Nord, d’Irlande et l’océan Atlantique. Au cœur de ces paysages enchanteurs, Ismaël aura l’occasion de découvrir une biodiversité luxuriante et insoupçonnée, comme si toute la beauté de la nature était réunie en un seul endroit. Tandis que les paysages montagneux offrent des points de vue à couper le souffle, les côtes maritimes écossaises sont quant à elles riches en espèces visibles nulle part ailleurs en Europe : des dauphins mais aussi des orques, des macareux avec leur bec de perroquet ou encore des fous de Bassan dont la plus grande colonie mondiale se trouve en Écosse.

Entre coutumes insolites et paysages enchanteurs, l’Écosse est un pays onirique dont la singularité fait la fierté de ses habitants, qui ne manquent jamais une occasion de faire la fête.

Que ce soit dans la musique, la gastronomie, le sport, chaque activité a sa propre interprétation écossaise, renforçant ainsi la singularité de ce pays qui ne ressemble à aucun autre. Comment les Écossais parviennent-ils à renouveler leur approche de ces traditions pour éviter qu’elles tombent dans l’oubli ?

Les reportages diffusés :

L'identité écossaise, toujours aussi vibrante

Le « Highland Games »

Le rêve fou d'un homme, la réserve privée d'Allade

Le kilt revisité

Le fleuve Spey

Caingorms.

