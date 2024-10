Zaho de Sagazan invitée du « Portrait de la semaine » de "Sept à Huit" dimanche 20 octobre 2024 sur TF1

Dimanche 20 octobre 2024 à 19:30 sur TF1, Zaho de Sagazan, révélation de la chanson française, seral l'invitée du « Portrait de la semaine » dAudrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Depuis petite, on la surnomme « petite tempête » ! Et c’est bien l’effet que fait Zaho de Sagazan depuis qu’elle a déboulé, il y a un an, dans le monde de l’électro-pop. L’artiste de 24 ans a décroché 4 Victoires de la Musique en une soirée dont une pour le meilleur album de l’année.

Son dernier album « La Symphonie des éclairs » réédité le 25 octobre dernier est un véritable succès. Au total : deux Olympia remplis en 3 minutes et une tournée de tous les zéniths de France dès le 9 novembre.

Comment cette jeune femme de 24 ans est-elle devenue le phénomène de la chanson française ?

Zaho de Sagazan, révélation de la chanson française, accorde en exclusivité à la télévision, une interview à Audrey Crespo-Mara pour « Portrait de la semaine » de "Sept à Huit".