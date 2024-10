"C l’hebdo" samedi 19 octobre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 19 octobre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 19 octobre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Le Doliprane peut-il devenir américain ?

Antoine Armand, ministre de l'Économie.

4 ans après la mort de Samuel Paty : le témoignage fort de sa soeur



Mickaëlle Paty qui accuse l’État de ne pas avoir su protéger son frère.

20:55 C L'hebdo, la suite

Charles Consigny pour le livre “Le Grand Amour” aux éditions Plon.

Clovis Cornillac qui fait revivre Claude Monet le temps de la pièce “Dans les yeux de Monet” au Théâtre de la Madeleine.

Amélie Nothomb pour son livre “L’impossible retour” chez Albin Michel.