"Sept à Huit" dimanche 20 octobre 2024 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 20 octobre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 20 octobre 2024 :

Ils cassent les prix et les codes



Dans les coulisses des enseignes qui proposent parfums, vêtements et chaussures à moindre coût.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 20 octobre 2024 :

Tempête Kirk

Le combat des habitants et des commerçants face aux inondations massives dans plusieurs villes de l'Ardèche et du Rhône.

Un nouveau traitement contre l'obésité

C'est un médicament censé faire maigrir sans effort et de façon spectaculaire. Miracle ou mirage ? Enquête en France et aux États-Unis.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Mickaëlle Paty, pour que Samuel vive encore



Depuis petite, on la surnomme « petite tempête » ! Et c’est bien l’effet que fait Zaho de Sagazan depuis qu’elle a déboulé, il y a un an, dans le monde de l’électro-pop. L’artiste de 24 ans a décroché 4 Victoires de la Musique en une soirée dont une pour le meilleur album de l’année.

Son dernier album « La Symphonie des éclairs » réédité le 25 octobre dernier est un véritable succès. Au total : deux Olympia remplis en 3 minutes et une tournée de tous les zéniths de France dès le 9 novembre.

Comment cette jeune femme de 24 ans est-elle devenue le phénomène de la chanson française ?

Zaho de Sagazan, révélation de la chanson française, accorde en exclusivité à la télévision, une interview à Audrey Crespo-Mara pour « Portrait de la semaine » de "Sept à Huit".