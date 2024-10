"Détox ta maison" : épisode spécial avec Valérie Damidot sur TFX mercredi 23 octobre 2024

Après le succès des deux premières saisons, c’est le retour de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" avec un épisode spécial diffusé mercredi 23 octobre 2024 à 21:05 sur TFX.

L’objectif de ce programme : vider, trier et ranger une maison très encombrée et tout ça en 7 jours !

Pour mener à bien cette mission, une équipe de choc : Elodie Villemus, spécialiste de l’organisation d’événements, sera la cheffe d’équipe. Elle sera accompagnée par Johanna Labretonnière, l’experte rangement, Pierre-Henri Le-Defond, le menuisier agenceur, et exceptionnellement pour cet épisode, Valérie Damidot sera notre experte en décoration.

Lors de ce numéro spécial de "Détox ta maison", Julie, une mère de famille dépassée par le désordre, va vivre une surprise incroyable orchestrée par son mari Thibaut et leurs trois enfants.

Un matin, elle va quitter son domicile sans se douter que l’équipe de "Détox ta maison" va vider en secret sa maison. En rentrant le soir chez elle, elle comprendra qu’elle a été sélectionnée à "Détox ta maison" : une formidable surprise qui va lui changer la vie.

Car ranger sa maison, c’est ranger sa vie… Pourtant dans nos maisons, nous entassons tous des centaines, des milliers d’objets, sans en avoir toujours besoin.

Afin de remettre de l’ordre dans leur maison et dans leur vie, nous allons aider cette famille à vider / trier / ranger et tout ça en 7 jours ! Avec une solution radicale : vider l’intégralité de leur habitation et l’exposer sous leurs yeux dans un immense entrepôt de 1 000 m². L’objectif : créer un électrochoc pour faciliter le tri et que la famille prenne enfin conscience que posséder 1 406 stylos, 285 éléments de maquillage, 453 bibelots, 528 sacs est véritablement… hors norme.

La famille devra se débarrasser elle-même de 50 % de leurs affaires, en gardant vraiment l’essentiel et surtout, en se séparant enfin du superflu.

Au choix, ils déposeront leurs affaires dans la case à vendre ou bien dans celle à recycler, mais surtout ils auront la possibilité de donner à une association et faire ainsi des heureux ! Cette lutte anti-gaspillage et ces écogestes sont autant écologiques qu’économiques. Et surtout, vous découvrirez plein d’astuces pour mieux ranger votre maison et vous faciliter la vie.

Une incroyable surprise, une équipe de choc, 7 jours pour sortir du chaos et retrouver l’ordre dans sa vie, 7 jours pour vider, trier, ranger son intérieur… 7 jours pour offrir à sa maison une vraie détox !