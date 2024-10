"Tout changer ou déménager" sur M6 vendredi 25 octobre 2024 avec Stéphane Plaza

Vendredi 25 octobre 2024 à 21:10, Stéphane Plaza vous proposera sur M6 un nouvel inédit de "Tout changer ou déménager" toujours accompagné de ses deux experts : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous rêvez d’une pièce en plus, mais vous hésitez : faire des travaux ou déménager ?

La star de l’immobilier, Stéphane Plaza mobilise son équipe pour aider les familles à faire le bon choix grâce à cette compétition ! Plutôt que d’hésiter pendant des mois, des familles vont vivre l’expérience grandeur nature pour prendre la bonne décision.

Pour les accompagner dans ce changement, Stéphane Plaza s’est entouré des meilleurs : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

Naïs et Isaac

C'est au tour d’Isaac et Naïs de faire face au dilemme qui divise de nombreuses familles : rester et tout transformer ou partir et recommencer ailleurs. Sophie Ferjani et Antoine Blandin sont là pour les guider dans cette décision cruciale.

Isaac et Naïs vivent dans une maison qu'ils apprécient, mais qui ne répond plus vraiment à leurs besoins. Entre l’envie d’avoir plus d’espace et de confort, et l’attachement à leur maison actuelle, le couple est indécis. Isaac, attaché au quartier et à leur maison, est prêt à rester et rénover. Naïs, de son côté, penche pour un nouveau départ, estimant que leur maison ne peut plus répondre aux besoins de leur famille en pleine croissance.

Alors, qui saura convaincre Isaac et Naïs ?