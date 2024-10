"Zone Interdite" à Europa Park : les nouvelles folies du meilleur parc d’attractions au monde, dimanche 27 octobre 2024 sur M6

Dimanche 27 octobre 2024 à 21:10 sur M6 dans "Zone Interdite", Ophélie Meunier vous emmène à Europa Park, le meilleur parc d'attractions au monde, pour y découvrir ses nouvelles folies.

Il vient d’être élu meilleur parc d’attractions au monde pour la neuvième fois en dix ans ! Un succès qu’Europa Park ne doit ni à une mascotte mondialement célèbre, ni à des super héros…. Ce parc a misé sur la promesse d’un grand voyage aux quatre coins de l’Europe.

Situé en Allemagne, tout près de la frontière française, il nous plonge dans l’univers de dix-sept pays. De la France, à l’Italie en passant par la Grèce, chacun à son « quartier » et son décor de carte postale avec ses lieux emblématiques minutieusement reconstitués et surtout ses attractions à sensations.

Pour dépasser le cap des six millions de visiteurs atteints l’année dernière, un nouveau pays vient de faire son entrée : la Croatie avec son grand 8 vertigineux, tout juste élu meilleur nouveau roller coaster au monde !

Les équipes de "Zone Interdite" ont suivi pendant un an les coulisses de ce chantier gigantesque aux multiples rebondissements.

Pour faire tourner cette machine à rêves, le parc compte sur plus d’un millier de Français. Originaire d’Alsace, Julien s’est vu confier la construction de la toute nouvelle zone croate du parc. Un chantier à cinquante millions d’euros qui repose sur les épaules du jeune homme de 34 ans. Retards, bugs techniques… Julien n’a pas fini d’avoir des sueurs froides.

Heidi, elle, est à la tête du restaurant « star » du parc, le Foodloop, avec un concept qui fut une première mondiale. Ici, les plats font des loopings et sont servis par un grand 8 miniature. Un voyage jusqu’à la table qui demande une préparation et une organisation parfaitement orchestrées en coulisses. Le défi de Heidi est quotidien pour servir sans accroc plus d’un millier de clients par jour.

Ancienne gérante d’une auto-école en Alsace, Nadine espère intégrer, comme vendeuse, la plus grande boutique de produits dérivés du parc. Elle va devoir en premier lieu se familiariser avec la philosophie très particulière de l’entreprise où les 5 000 salariés vouent un culte à la famille qui a fondé Europa Park il y a cinquante ans, la famille Mack.

Valentine, 22 ans, est cavalière. Son rêve : faire partie du prestigieux spectacle équestre du parc, dirigé par un cascadeur de légende, Mario Luraschi. C’est lui que la jeune femme va devoir convaincre et elle ne manque pas d’ambition. Son objectif à terme est de décrocher le rôle principal, celui de la reine.