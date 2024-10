"Faites entrer l'accusé" : Florian Varin, le violeur à la gueule d'ange sur RMC Découverte dimanche 27 octobre 2023

Dimanche 27 octobre 2023 à 21:10, RMC Story rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Florian Varin, le violeur à la gueule d'ange ».

Il a fait sept victimes, entre décembre 2011 et novembre 2012. De la Bretagne à Toulouse. Toujours selon le même mode opératoire.

Aux filles qu’il rencontre sur sa route, ou chez elles, Florian Varin demande « un câlin ». Et quand elles refusent, il le prend de force.

Sept femmes ont été agressées sexuellement ou violées par cet homme. Un beau gosse de 21 ans ! Mais comment remonter l’auteur de crimes aussi dispersés sur le territoire, quand les victimes tardent à porter plainte ou que la justice ne prend pas leur agression au sérieux ?

L’homme gagnait de l’assurance. Il frappait de plus en plus souvent et de plus en plus fort. C’est la tentative de meurtre sur sa dernière victime, à Toulouse, qui a permis de repérer ce criminel sériel. Car après une tentative d’étranglement, il l’a laissée pour morte, dans une poubelle.

Pour la première fois, quatre des femmes victimes de Florian Varin ont accepté de raconter leur calvaire pour "Faites entrer l’accusé" : cette rencontre qui tourne mal, leur traumatisme, et le parcours judiciaire laborieux qu’il a ensuite fallu traverser. Car il n’a pas fallu moins de trois procès, pour que leur agresseur avoue, enfin.

En 2021, Florian Varin a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle assortie de 18 ans de sûreté, par les jurés du Tarn et Garonne.