"Au bout de l’enquête" : les affaires Muriel Reigada, Bourdin-Fasquel et Rodica Negroiu samedi 26 octobre 2024 sur France 2

Samedi 26 octobre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera trois affaires inédites : l'affaire Muriel Reigada, l'affaire Bourdin-Fasquel et l'affaire Rodica Negroiu.

Affaire Muriel Reigada, enlèvement fatal

Il est 17h30 ce vendredi 3 décembre 2004. Comme chaque jour, Muriel Reigada, une paisible mère de famille, rentre en voiture de son travail. Brusquement, elle est enlevée au pied de son immeuble. Stupeur et incompréhension : avait-elle une vie secrète qui aurait pu donner lieu à un règlement de comptes ? La police judiciaire va mener des investigations intensives et finalement découvrir l’inimaginable…

Un film de Lauriane Dervault.

Affaire Bourdin-Fasquel, l’équipée meurtrière

Leur cavale meurtrière aura duré deux mois. Deux mois pendant lesquels la France entière s’est passionnée pour ce couple diabolique.

Cette affaire commence le 4 février 1986, quand une femme est retrouvée morte le long d’une route de la Somme. Rapidement, les soupçons se tournent vers Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel, déjà recherchés pour plusieurs viols. Mais le couple est introuvable. Pendant des semaines, ils vont être traqués sans relâche par toutes les polices du pays. A la radio, les Français suivent quasiment minute par minute l’équipée de ces Bonnie and Clyde à la Française.

Un film de Charlotte Leloup.

Affaire Rodica Negroiu, beauté empoisonnée

Quand Raymond Jactel, 82 ans, meurt d’une crise cardiaque en décembre 1990, personne ne s’étonne. Quand ses proches s’aperçoivent que son héritage revient à une parfaite inconnue, qui a déjà perdu son mari dans des circonstances douteuses, l’affaire devient beaucoup plus louche… Cette femme à la beauté hypnotique est-elle une meurtrière cupide, comme le pensent certains ? L’enquête, qui mobilisera les policiers pendant deux ans, va plonger dans la vie d’une personnalité insaisissable, aussi complexe qu’inquiétante.

Un film de Charlotte Leloup.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.