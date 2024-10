"25 kilos : 3 jours pour vider son sac", un un road-trip avec Gil Alma et Benoît Joubert sur France 5 lundi 18 novembre 2024

À découvrir sur France 5 lundi 18 novembre 2024 à 21:05, les deux premiers numéros de "25 kilos : 3 jours pour vider son sac", un un road-trip avec Gil Alma et Benoît Joubert.

Gil Alma et Benoît Joubert, deux amis comédiens et humoristes, se lancent un drôle de défi écolo : partir à la découverte d’une région, avec 25 kilos de cailloux sur le dos et réussir à vider leur sac en 3 jours.

25 kg, c’est le poids de l’empreinte carbone quotidienne d’un Français. Pour se délester durant leur parcours, Gil & Ben devront trouver des solutions de mobilité douce. Plus ils économiseront du CO2, en comparaison avec un déplacement en voiture thermique, plus ils pourront retirer du poids. Avec beaucoup d’humour et d’authenticité, Gil & Ben nous embarquent dans un road-trip vert, où se mêlent émotions et sensations fortes, dépassement de soi et rencontres inspirantes avec des personnes qui agissent pour préserver leur région.

Gil et Ben sont deux amis inséparables, même si tout les oppose. Gil est aventurier dans l’âme, sportif, amoureux de la nature, végétarien et engagé pour l’écologie. Tout l’inverse de Benoît : plutôt casanier, pas vraiment sportif, carnivore, asthmatique, hypocondriaque pour ne rien arranger. Son environnement de prédilection est la ville.

21.05 En pays cathare

Gil et son compère Ben partent à la découverte du pays cathare depuis l’Aude en passant par la montagne Noire jusqu’aux Pyrénées-Orientales. Un riche et très varié périple depuis Carcassonne, en passant par Castelnaudary jusqu’à Axat, en voyageant notamment à cheval grâce à la ferme équestre d’Alizée, en pénichette sur le canal du Midi et en vélorail mis à disposition par Agnès.

Dans cet épisode, au-delà des modes de transports de mobilité douce, ils vont rencontrer des femmes et des hommes très engagés dans un développement durable comme Gabriel, viticulteur bio dont le vin se développe dans des amphores placées dans le gouffre géant de Cabrespine, tout comme le piment produit par Clothilde et Patricia, ainsi que Paul, paysan qui à titre bénévole plante des arbres fruitiers sur la voie verte mis à la disposition des promeneurs.

22.00 En pays Comminges-Pyrénées

Cette fois, Gil et son complice Ben effectuent un voyage depuis les côteaux de Gascogne jusqu’à la frontière espagnole. Pour se déplacer, ils vont alterner entre marche, vélo et covoiturage. Ils vont en profiter pour prêter main-forte à Florence et à son équipe de bénévoles investis dans le nettoyage des rives de la Garonne, visiter sous la houlette d’Alban, le très dynamique maire de Melles, ce charmant village qui vise l’auto-suffisance et donner un coup de main à Chloé, l’une des très rares papetières artisanales en France.