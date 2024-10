Inédit de "Recherche appartement ou maison" sur M6 vendredi 1er novembre 2024 avec Stéphane Plaza

Vendredi 1er novembre 2024 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche appartement ou maison" dans lequel nous retrouverons Stéphane Plaza, Sandra Viricel et Mathieu Beyer.

"Recherche appartement ou maison" met à la disposition de familles des spécialistes en immobilier qui vont les aider, les conseiller, les accompagner dans leur quête et peut-être dénicher la maison ou l'appartement de leur rêve.

Dans cet épisode inédit, Stéphane Plaza, Thibault Chanel et Mathieu Beyer vont venir en aide à trois nouvelles familles :

Perle et Adrien

Perle, 36 ans, partage sa vie avec Adrien, 25 ans, dans son 2 pièces du 18ème arrondissement de Paris, où ils se sentent à l’étroit. Ils ont décidé de rechercher un appartement plus grand à 300 mètres du métro Jules Joffrin ! Perle est malvoyante, alors elle a appris le plan de son quartier par cœur. Stéphane Plaza va mobiliser toutes ses troupes pour opérer une sélection minutieuse !

Isabelle et Alexis

Isabelle et Alexis, 51 ans, veulent quitter Saint-Étienne pour l’Ardèche. Ils recherchent une maison pour leurs 3 enfants, leurs animaux et surtout pour la maman d’Isabelle ! Thibault Chanel va devoir les mettre tous d’accord pour ce projet familial XXL !

Vanessa

Vanessa, 40 ans, est une maman célibataire qui ne voit pas du tout comment s’en sortir pour trouver une location à Strasbourg et ses environs... Mathieu Beyer va lui venir en aide et trouver des solutions pour qu’elle trouve enfin son bonheur et celui de ses filles.