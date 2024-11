Dimanche 3 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Joel Matencio, le groupe 666 ».

Durant l'été 1976, un groupuscule se réclamant des Brigades Rouges crée une véritable psychose dans la région de Grenoble.

Trois jeunes personnes, Christian, Muriel et Olga, sont enlevées et une rançon est réclamée. Bientôt, les corps de Muriel et de Christian sont retrouvés.

Pour tenter de sauver Olga, la police diffuse un enregistrement de la voix du porte-parole du groupe. Un policier reconnaît son beau-frère.