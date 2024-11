"Sept à Huit" dimanche 3 novembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 3 novembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 3 novembre 2024 :

Le plus grand concours régional de Miss dans le Nord-Pas-de-Calais



Une terre qui, en dix ans, a donné 4 reines de beauté à la France.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 3 novembre 2024 :

Suicide Lindsay



Retour sur le suicide il y a un an et demi de Lindsay, harcelée au collège. Sa lettre d'adieu n'a pas été écrite de sa main. Quelles conséquences sur l'enquête ?

Des Pasteurs aux thèses complotistes aux USA



Aux USA, des pasteurs aux thèses complotistes roulent pour Donald Trump. Des soutiens extrêmes qui pourraient faire basculer l'élection.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Ael Pagny, mon père et moi



La fille de Florent Pagny et de l'artiste peintre argentine Azucena Caamaño a grandi entre la France et la Patagonie.

Cette photographe de 25 ans raconte en images, l’histoire d’un père dans le regard de sa fille. Avec son livre « Pagny par Ael », elle honore son prénom, « Ael » l’ange-messager… qui nous donne des nouvelles de lui. Ce livre inédit, préfacé et légendé par le chanteur, est le résultat de trois années de travail.



À l’origine, le projet était de réaliser des clichés de la tournée des 60 ans. Mais l’annonce du cancer de Florent Pagny début 2022, a mis un coup d’arrêt à ce programme. Ael a continué de documenter le combat de son père contre la maladie. Et aujourd’hui encore, elle saisit les moments de sa reconstruction.



Ael Pagny, qui publie « Pagny par Ael » (éd. Harper Collins), est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19h20 sur TF1.