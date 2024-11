"66 Minutes" dimanche 3 novembre 2024 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 3 novembre 2024 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



"Tradwives" : ces Françaises qui adhèrent

Look des années 1950, vies entièrement dévouées à leur mari et enfants, aux tâches ménagères, et des opinions ultra-conservatrices… Ce sont les « tradwives ». Et ce mouvement, né aux Etats-Unis et très controversé, commence à émerger en France.

Ancienne star de téléréalité, Haneia est désormais influenceuse mormone. Elle se considère comme une « tradwife », une épouse dévouée à son mari.

Les nouveaux défis des rois du chocolat

En tablette, en gâteau, en glace… Le chocolat sous toutes ses formes fait fondre les Français ! Les gourmands avaient d’ailleurs rendez-vous cette semaine au Salon du chocolat à Paris : le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au cacao.

Refus d'obtempérer : le nouveau fléau

Plus de 23 000 refus d'obtempérer ont été recensés l’an dernier et ont causé 13 morts en 2022. Du côté des forces de l’ordre, des centaines de blessés et 12 vies perdues en 10 ans. Alors comment policiers et gendarmes se préparent à affronter ce danger de mort du quotidien ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Les bouillons à la conquête de la France

Entrée, plat, dessert à partir de 10 euros : c’est la recette gagnante des bouillons. Ces restaurants, nés dans les années 1930, sont redevenus tendance. Leur succès, au départ parisien, est désormais national. Metz, Dunkerque, Besançon, partout en France, des bouillons voient le jour !