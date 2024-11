"Des racines et des ailes" : Sur la piste des trafiquants d’art, mercredi 6 novembre 2024 sur France 3

Mercredi 6 novembre 2024 à 21:05 sur France 3 dans le magazine "Des racines & des ailes", Carole Gaessler part à la rencontre de ceux qui protègent leur patrimoine et magnifient des savoir-faire d'exception.

En France, chaque année, 500 000 objets sont pillés sur des fouilles archéologiques. Nos églises, nos cathédrales, nos basiliques ne sont pas épargnées non plus. Un trafic mondial aussi lucratif que celui des armes et de la drogue…

Pendant deux ans, Des racines & des ailes a suivi archéologues, experts, conservateurs qui traquent sans relâche pilleurs et faussaires.

Dans le sud de la France, Xavier Delestre, conservateur à la DRAC, se bat pour préserver du pillage les 36 000 sites archéologiques de la région PACA. Son travail permet de retrouver les objets volés, proposés à la vente sur internet, et de les restituer.

En Méditerranée, l'archéologue sous-marine Franca Cibecchini dirige des fouilles d'urgence destinées à sauver les trésors d’une épave, le Fort Royal, échoué il y a plus de 2 000 ans au large de Cannes. Un site aux richesses inestimables.

Des trafics amplifiés par les guerres et les conflits… En Libye, le superbe site de Cyrène, classé à l’Unesco, s’est vu dépouillé de nombreux trésors, notamment pendant les printemps arabes. L’archéologue Vincent Michel part à la recherche des sculptures pillées et dispersées à travers le monde.

Depuis toujours, les faussaires jettent une ombre sur le marché de l’art. Exceptionnellement, le Louvre ouvre ses réserves et révèle les faux dont il a malheureusement fait l’acquisition : une copie de Denner, peintre du XVIIIe siècle, et une tiare en or, plus vraie que nature, achetée à tort par le département des objets archéologiques à la fin du XIXe siècle.