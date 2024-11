"C dans l'air" lundi 4 novembre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 4 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 4 novembre 2024, Caroline Roux reçoit : Marjane Satrapi, auteure et cinéaste franco-iranienne. Elle a dirigé le roman graphique Femme, Vie, Liberté, aux éditions L’Iconoclaste, du nom du mouvement de révolte formé en 2022 suite à la mort de Mahsa Amini, jeune femme arrêtée et tuée en Iran pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire.

Samedi dernier, une étudiante iranienne, Ahou Daryaei, a été arrêtée à l’université Azad de Téhéran. Après avoir été interpellée pour un voile mal porté, elle s’est dévêtue et a marché en sous-vêtements, cheveux lâchés, en signe de protestation. La scène a été filmée, et la vidéo a été énormément partagée tout le week-end. Depuis, les ONG réclament sa libération. Amnesty Iran parle sur X d’"allégations de coups et de violence sexuelle à son encontre pendant son arrestation".

Cette image impressionnante d'une jeune femme dévêtue devant l'université, à Téhéran, a suscité de nombreuses réactions. Dans un contexte où la répression contre la population iranienne est sans cesse plus violente. D'après Iran Human Rights, 551 personnes sont mortes lors des manifesttaions en soutien à Mahsa Amini et au mouvement "Femme, Vie, Liberté". Des milliers de personnes ont également été arrêtées.

Marjane Satrapi, auteure et cinéaste, très célèbre pour ses bandes dessinées, notamment "Poulet aux prunes", et "Persepolis", adaptée au cinéma et primée à Cannes et aux César. Soutien au mouvement "Femme, Vie, Liberté", elle reviendra sur cette vidéo symbolique d'une jeune femme qui ose se dévêtir en signe de protestation, et sur sa portée. "Un Moyen-Orient démocratique, c'est une garantie de sécurité pour le monde", affirme Marjane Satrapi. "Ce mouvement féministe pour une république laïque doit être davantage soutenu, on doit saisir cette opportunité", demande-t-elle a propos du mouvement "Femme, Vie, Liberté".

James Andre, grand reporter à France 24.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Elisa Chelle, professeur de science politique à l'Université Paris Nanterre, rédactrice en cheffe de la revue Politique américaine.

Élections américaines : J-1

Après des mois de campagne sous tension, les électeurs américains sont appelés aux urnes ce mardi 5 novembre pour élire leur 47e président. Qui va succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche ? Sa vice-présidente Kamala Harris ou l’ex-président Donald Trump ? À la veille du scrutin, les deux candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille alors que le scrutin est annoncé comme particulièrement serré. Preuve de cette incertitude, les enquêtes d‘opinion varient beaucoup d’une agence à l’autre. Selon une enquête d’Harris X et Forbes publiée jeudi, Kamala Harris dispose d’une légère avance dans chacun des sept États-pivots, tandis qu’à en croire un sondage d’AtlasIntel dévoilé samedi, c’est Donald Trump qui serait en tête dans tous les "swing states", ces sept États clés qui peuvent basculer l’élection.

Des États que Kamala Harris et Donald Trump ont ratissé ce week-end pour tenter de convaincre les derniers indécis et surtout mobiliser leurs électeurs. Spots télévisés, meetings, porte-à-porte, les deux candidats maintiennent un rythme frénétique dans cette fin de course à la présidentielle alors que plus de 78 millions d’électeurs ont déjà voté par anticipation et que l’inquiétude gagne les esprits. Car ce match Kamala Harris-Donald Trump cristallise les profondes divisions d’un pays déchiré, où l’on retient son souffle.

La candidate démocrate s'est invitée dans la très populaire émission de sketchs "Saturday Night Live", surnommée SNL, samedi et sillonne le pays. Sur scène elle s’est montrée optimiste et mise sur la mobilisation des électrices. "Le vent est de notre côté" a estimé Kamala Harris alors qu’un sondage, celui commandé par le Des Moines Register, titre de presse de l’Iowa, fait grand bruit. En effet, il annonce dans cet État du Midwest trois points d’avance pour Harris face à Trump : 47 vs 44. Et ce, dans un état connu pour être le baromètre au début de la campagne présidentielle avec son fameux "caucus de l’Iowa". En 2016 et 2020, Donald Trump a remporté cet État. Il était crédité de 18 points d’avance en juin face à Biden, et de quatre points de plus que Harris en septembre.

De son côté, le républicain a franchi un nouveau cap dans la violence verbale ce week-end en déclarant dimanche que si les journalistes présents devant lui se faisaient tirer dessus, cela ne le dérangerait pas. À l’approche du vote, la campagne paraît de plus en plus violente, et Donald Trump multiplie les outrances. Il continue à nier sa défaite lors des élections de 2020 et remet déjà en question la fiabilité des résultats de cette élection très serrée. Il a également choisi de s'en prendre aux migrants, assurant une nouvelle fois qu'il ferait appel à une loi datée de 1798, appelée l'Alien Enemies Act. C'est en vertu de cette loi que les citoyens américains d'origine japonaise, italienne et allemande avaient été internés pendant la Seconde guerre mondiale. "Les États-Unis sont désormais un pays occupé. On parle de milliers de personnes dans toutes nos villes", a déclaré le républicain qui promet depuis des mois d’expulser des milliers de personnes s’il est élu.

Les journalistes de C dans l'air se sont rendus en Arizona à la rencontre de cette Amérique fracturée où la question de l’immigration est désormais une des préoccupations majeures.

