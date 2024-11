"C dans l'air" samedi 9 novembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 9 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 9 novembre 2024, Axel de Tarlé recevra Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du salon du Made in France, dont la 12ème édition se tient à la porte de Versailles, à Paris, jusqu'à lundi.

Le salon du Made in France a ouvert ses portes hier, dans un contexte économique plutôt morose. Avec 1.000 entreprises venues exposer la qualité et le savoir-faire du "fabriqué en France", le salon mise sur l'international. Cette année, des acheteurs étrangers sont conviés pour aider nos fleurons et pépites français à s'exporter, qu'il s'agisse de marques de mode, de décoration, de cosmétiques ou alimentaires.

Si le salon connait un succès grandissant, le contexte économique est des plus moroses. Le déficit commercial de la France est abyssal, et les annonces de faillites d'enseignes et de fermeture d'usines s'enchainent. Ces derniers jours, Michelin annonçait la fermeture prochaine de deux sites, à Cholet et à Vannes. Le défi est donc de taille, alors que la réindustrialisation de la France est une priorité affichée du gouvernement. Une conjoncture incertaine en France, mais aussi à l'international, avec l'élection du président Trump aux Etats-Unis, qui a promis d'augmenter les droits de douane de 10%. Or, l'attente de "Made in France" est grande dans le monde. Selon une enquête OpinionWay pour CCI France parue le mois dernier, 96% des Chinois et 78% des Américains aimeraient consommer davantage de produits français.

Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du salon du Made in France, reviendra sur le succès du salon du Made in France, qui pour sa 12è édition accueille 1.000 exposants et attend 100.000 visiteurs en quatre jours. Un salon qui se tient dans un contexte difficile. "Je crois que cette année l'enjeu est encore plus considérable", affirme Fabienne Delahaye, pour qui les entreprises françaises doivent être encore plus aidées lorsqu'elles veulent exporter. "Importons moins en consommant français, et exportons plus français, un produit fabriqué en France crée trois plus d'emplois qu'un produit 'made in ailleurs'", affirme-t-elle, en appelant à entrer dans un "cercle vertueux".

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie / NEI – IFRI (Institut Français des Relations Internationales).

Le thème de l'émission :

Guerre en Ukraine : que va faire Trump ?

Tous les regards se portent sur l'Ukraine depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Les conséquences de son retour à la Maison blanche devraient en effet être grandes. Durant sa campagne, le milliardaire a affirmé que la guerre, avec lui, serait « réglée en 24h ». Trump a notamment menacé de supprimer l'aide financière et militaire de Washington à l’Ukraine.

Zelensky a toutefois salué sa victoire tout en espèrant une paix « juste ». Les deux dirigeants et Elon Musk se sont appelés jeudi. Mais la crainte reste de voir Donald Trump forcer l’Ukraine à négocier avec la Russie dans des conditions très favorables à Moscou. De son côté, Vladimir Poutine a finalement félicité Donald Trump alors qu'il n'avait pas prévu de le faire au vu des relations tendues depuis le début de la guerre.

En attendant la guerre continue et, en Ukraine, des lycées militaires ouvrent un peu partout le territoire. De nombreux jeunes intègrent ces établissements pour se préparer à la guerre. C dans l'air est allé dans l'un de ces lycées, à Poltava, à l'est du pays.

Pendant ce temps, au Moyen-Orient, Benjamin Netanyahou se réjouit du retour de Trump. Le président-élu américain est un allié clé pour Israël et encouragera l'état Hébreu à maintenir la pression sur Gaza et sur le Liban. Les deux dirigeants, qui se sont entretenus cette semaine ont aussi « discuté de la menace iranienne ». Le jour de l'élection américaine, Netanyahou a de surcroît limogé son ministre de la défense pour des raisons politiques, « un calcul millimétré » selon plusieurs commentateurs.

Alors, que va faire Trump pour l'Ukraine ? Comment les jeunes Ukrainiens perçoivent-ils la guerre après mille jours de conflit ? Quelles conséquences aura l'élection de Trump dans la situation au Moyen-Orient ?

