"C l’hebdo" samedi 9 novembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 9 novembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 9 novembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Donald Trump : son ascension, et qui compose sa garde rapprochée ?

Les coulisses de cette victoire dévoilées par :

Alain Frachon, journaliste.

Charles Consigny, avocat.

Action coup de poing des viticulteurs, colère des agriculteurs, inflation alimentaire...

Michel Biero, vice-président de Lidl France.

L’incroyable sauvetage de cette semaine.



Celui du chien de chasse Rodéo qui est resté coincé 4 jours dans un trou de 5 mètres de profondeur.

Olivier & Rodéo, le maître et le chien.

Arnaud Hairy, sapeur-pompier.

20:55 C L'hebdo, la suite

Matthieu Jasseron, ancien prêtre, pour son livre “Le pouvoir du Kintsugi alpha promo” disponible aux éditions Flammarion.

Gérard Jugnot et Elie Semoun à l’affiche de la comédie “On aurait dû aller en Grèce” au cinéma mercredi prochain.

Flavie Flament nous réveille chaque matin dans Télématin depuis maintenant 2 mois… Est-ce qu’elle aime sa nouvelle vie ? Elle nous dira tout !