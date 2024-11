"Sept à Huit" dimanche 10 novembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 10 novembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 10 novembre 2024 :

Chiens stars



Toiletteurs de luxe, nouvelles disciplines de danse, toutous influenceurs : des chiens stars qui rapportent à leurs maîtres des milliers d'euros.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 10 novembre 2024 :

Procès Palmade



À quelques jours du procès de Pierre Palmade, témoignage et document exclusif dans "Sept à Huit".

Maupiti

C'est l'une des dernières îles sauvages de Polynésie. Un paradis que certains habitants veulent défendre à tout prix.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Héméré, 9 ans, la tornade aux os de verre.

C’est une petite tornade qui débarque ! Héméré porte bien son nom, celui de la déesse de la lumière et du jour. Vive, maline et drôle, cette petite fille de 9 ans, atteinte de la maladie des os de verre, est hors du commun. Elle est, pour nous tous, une véritable leçon de vie.