"90' Enquêtes" mardi 12 novembre 2024 sur TMC : Économies au quotidien, comment gaspiller moins en vivant mieux ?

Mardi 12 novembre 2024 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Economies au quotidien : comment gaspiller moins en vivant mieux ? ».

Comment faire de belles économies en arrêtant de gaspiller ?

C'est un triste constat : chaque année, 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont jetés en France, l’équivalent de 16 milliards d’euros qui partent à la poubelle.

Il est pourtant possible d’éviter ce gâchis. Lutter contre le gaspillage, permet aussi de faire de belles économies.

À savoir, qu'entre l’alimentation, l’électricité et l’eau, chaque foyer dépense en moyenne 450 euros par mois.

Et dans cet épisode inédit de "90 enquêtes", à l'image de Mathieu et sa famille, il est possible de faire des économies : ils utilisent un boitier pour contrôler leur consommation d’électricité en direct.

Côté cuisine découvrez la « marmite norvégienne » : un ustensile qui permet de cuire les aliments de façon très économe.

Mais aussi, Baptiste et Solène, et leurs astuces pour ne plus avoir à utiliser de frigo.

Enfin, découvrez ces produits révolutionnaires qui permettent de consommer moins d’eau, tout en réduisant drastiquement sa facture.

Une enquête remplie d'astuces !