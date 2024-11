"La grande librairie" mercredi 13 novembre, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 13 novembre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 13 novembre 2024 :

Philippe Descola a participé à renouveler en profondeur la pensée anthropologique du XXIe siècle, mettant en lumière la complexité des rapports entre humains et non- humains. Sa tentative sincère de décrire le monde dans les termes de celles et ceux qui l’habitent, traverse le domaine des sciences sociales pour toucher un très large public. Ce Cahier retrace son parcours et montre comment sa pensée s’applique à répondre aux enjeux contemporains de notre société.

Berkeley, 1973. Département de dynamique des systèmes. Quatre jeunes chercheurs mettent les dernières touches au rapport qui va changer leur vie. Les résultats de l'IBM 360, alias « Gros Bébé », sont sans appel : si la croissance industrielle et démographique ne ralentit pas, le monde tel qu'on le connaît s'effondrera au cours du XXIe siècle. De la tiède insouciance des seventies à la gueule de bois des années 2020, Cabane est le récit d'une traque, et la satire féroce d'une humanité qui danse au bord de l'abime.

Les enfants posent toujours les bonnes questions. Mais les écoutons-nous ? Face à nos effondrements en rafale, comment dépasser notre sentiment d’impuissance ? Comment répondre à la jeunesse et lui donner envie d’agir et, surtout, de vivre ? Dans ces pages sans concession, tirées de centaines de débats avec des milliers de collégiens, lycéens, étudiants et dirigeants, Flore Vasseur dresse le portrait d’une France qui cherche les possibilités d’un autrement

À Venise, le temps s'est arrêté. Les Éléments sont déchaînés. Et Vivaldi a ressuscité...

Lorsqu'un énième paquebot plein de touristes, le Wonder of the Seas, s'attaque à Venise, la Nature se révolte : elle arrête le Temps. L'horloge de la place Saint-Marc reste bloquée sur deux heures du matin. Le jour reviendra si les hommes reviennent à la raison. Voilà Antonio Vivaldi, ressuscité par le chaos moderne. Désormais, plus aucune barrière ne sépare les vivants et les morts. Le compositeur va écrire sa Cinquième Saison, celle où se réconcilieront les Éléments, l'Eau et le Feu, la Forêt et la Ville, l'Air et le Temps.

Inspiré d’une histoire vraie, ce roman raconte l’impossible adieu d’une famille tsigane à un royaume désormais interdit. Au cœur des contradictions de la Roumanie contemporaine, l’auteure interroge notre rapport au vivant et explore le cynisme d’une époque qui expulse au prétexte de préserver. Corinne Royer offre un récit porté par un amour profond de la nature et des mots, qui bouscule notre lien à l’autre et au sauvage.

Augustin Trapenard s’est rendu aux États-Unis pour rencontrer John Irving à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Les Fantômes de l’hôtel Jerome » (Seuil). Un entretien exclusif !