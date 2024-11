"C dans l'air" samedi 16 novembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 16 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 16 novembre 2024, Axel de Tarlé recevra Pr Anne-Claude Crémieux, infectiologue, et présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé (HAS)

La campagne saisonnière de vaccination contre la grippe a débuté il y a un mois. 5,9 millions de vaccins ont été délivrés par les pharmacies depuis le début de cette campagne, contre 6,7 millions à la même période l'année dernière, selon les données IQVIA Pharmastat, citées par Le Parisien. La vaccination contre la grippe accuse donc un retard certain, alors même que la vaccination le même jour contre le Covid-19 est conseillée.

La vaccination contre la grippe saisonnière, qui se déroule jusqu'au 31 janvier, est conseillée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et les publics à risques, comme les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'obésité. Elle est aussi recommandée aux professionnels de santé, ou aux personnes en contact avec des nourrissons et des jeunes enfants.

Si les Français sont favorables à plus de 80% aux vaccins, ils ne se font pas forcément vacciner lorsqu'ils y sont invités, même lorsque le vaccin est pris en charge à 100%. Ils sont aussi 2% à être totalement antivax. La défiance vis-à-vis du vaccin est de plus en plus constatée chez les jeunes parents, alors même que 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les 0-2 ans.

Le Pr. Anne-Claude Crémieux, infectiologue, et présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé, analysera avec nous le rapport des Francais aux vaccins. Pourquoi la vaccination contre la grippe et le Covid-19 accuse un retard cette année, alors que la pandémie de Covid-19 aurait pu sensibiliser les Français les plus fragiles aux risques liés aux maladies infectieuses ? Elle donnera également son point de vue sur la tendance antivax, qui est très minoritaire mais active sur les réseaux sociaux, et dans le domaine de l'édition. Le président Donald Trump a d'ailleurs annoncé la nomination de Robert F. Kennedy, un antivax, au poste de ministre de la Santé. Un choix qui suscite une vague de réactions à travers le monde.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Esther Crauser-Delbourg, économiste de l’eau, fondatrice de Water Wiser.

Audrey Garric, journaliste au service Planète du Monde.

Béatrice Giblin, géographe, directrice de la revue Hérodote.

Lola Vallejo, conseillère spéciale Climat à l'Iddri (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales

Le thème de l'émission :

Trump II, un pas en arrière vers le climat ?

Sur le point de revenir à la Maison Blanche, Donald Trump inquiète les membres de la COP29 de Bakou, en Azerbaïdjan. Le futur président de la première puissance mondiale, hostile à la protection du climat, avait sorti les Etats-Unis de l’accord de Paris lors de son premier mandat et pourrait bien les en sortir à nouveau une fois au pouvoir.

C'est aussi le gouvernement qu'il constitue qui alarme. Avec la nomination de Doug Burnum à la tête d'un Conseil national de l'énergie ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, Trump veut tenir sa promesse de miser sur les énergies fossiles pour réduire la facture des Américains. Robert F Kennedy Junior, neveu du président assassiné, sera quant à lui ministre de la Santé en dépit de ses positions controversées en matière de santé publique.

Pendant ce temps, en Espagne, les récentes inondations dans la région de Valence continuent d'attiser la colère des citoyens. Après un accueil très agité du roi et de la reine d'Espagne, certains élus sont forcés de présenter leurs excuses aux sinistrés, à l'instar de Carlos Mazon, président de a région de Valence. La mauvaise gestion de la catastrophe s’est transformée en crise politique.

En France, la situation politique est elle aussi agitée depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. De retour dans l'Hémicycle sous les couleurs du NFP, l'ex-ministre de l'Environnement Dominique Voynet étrille les arbitrages budgétaires de Michel Barnier. L'élue pointe aussi du doigt la responsabilité de la gauche dans la difficulté à imposer des idées écologistes.

Alors, doit-on craindre le pire en matière d'environnement avec Donald Trump ? Jusqu'où ira la crise politique en Espagne ? Pourquoi l'écologie n'arrive pas à s'imposer en France ?

