"Sept à Huit" dimanche 17 novembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 17 novembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 17 novembre 2024 :

Gare aux arnaques toujours plus nombreuses



Lotos, dépannages à domicile ou compteurs électriques trafiqués, vous saurez tout des redoutables méthodes des escrocs.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 17 novembre 2024 :

Immersion dans le procès d'un père accusé d'inceste



Un document exceptionnel : le procès d'un père accusé d'inceste, un face à face saisissant, parole contre parole.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le phénomène Inoxtag

Il est le youtubeur qui éloigne vos ados des écrans... Dans un documentaire vu 17 millions de fois le premier week-end, Inoxtag lance un appel aux jeunes : déconnectez vous des réseaux pour vous connecter au monde et réaliser vos rêves. Avec un tel message, l’influenceur-star de 22 ans, réveille les adolescents et séduit les parents.