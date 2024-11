"Enquête de santé" : 4 millions de diabétiques... et vous ? Mardi 19 novembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Mardi 19 novembre 2024 à 21:05 sur France 2, le magazine "Enquête de santé" présenté par Marina Carrère d’Encausse proposera une soirée consacrée au diabète.

La France n’a jamais compté autant de diabétiques. Ils sont désormais plus de 4 millions et, parmi eux, 600 000 personnes vivent avec la maladie sans le savoir. Comment expliquer cette explosion du nombre de cas et sommes-nous tous menacés par le diabète de type 2 ?

Invisible, indolore, le diabète avance masqué. Il faut souvent plus de dix ans pour que cet excès de sucre dans le sang soit diagnostiqué. À ce stade, les complications sont toujours graves. Le diabète est l’une des premières causes d’infarctus et d’AVC.

Malbouffe, sédentarité et surpoids... Les risques sont connus. Mais les consommateurs sont victimes depuis des années d’une surdose de sucres cachés. C’est le cas aux Antilles où un scandale persiste. Des produits laitiers, d'apparence identiques à ceux de l’Hexagone, y sont vendus bien plus sucrés.

Alors comment désamorcer cette bombe à retardement ? La vie de nombreux malades a été transformée par l’arrivée de nouveaux médicaments « miracles ». Mais ces piqûres sont utilisées par des personnes en bonne santé pour mincir. Un détournement qui entraîne des ruptures de stock et prive certains diabétiques de leurs traitements.

Et si la solution était à chercher ailleurs ? Un remède 100 % naturel fait l’unanimité chez les scientifiques : l’activité physique ! Ses effets sont si spectaculaires que certains malades ont pu se passer de médicaments. Alors peut-on guérir du diabète de type 2 ?

Ce documentaire réalisé par Charles Behr sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

Les invités en plateau :

Luce Jean-Baptiste, diététicienne / Hôpital de la Salpêtrière AP-HP.

Dr Emmanuelle Lecornet Sokol, endocrinologue, diabétologue, Présidente de la FENAREDIAM (Fédération Nationale des Associations d'Endocrinologie - Diabétologie - Nutrition).

Nathalie Paccot, 65 ans, diabétique de type 2, patiente experte, Présidente de l’association locale des diabétiques de Creil.

Claude Chaumeil, Vice-président de la Fédération Française des Diabétiques.

Anabelle Orsatelli, cheffe pâtissière , autrice de « La pâtisserie pour diabétique c’est permis » chez Albin Michel.

Myriam Hamidouche, 52 ans, diabétique de type 2 en rémission.

Hakaroa Vallée, 20 ans, diabète de type 1, sportif, militant français engagé dans la lutte contre les discriminations professionnelle des personnes diabétiques.